Falta menos de un mes para que el máximo representante ecuatoriano de artes marciales mixtas (MMA), Marlon 'Chito' Vera, vuelva al octágono. El próximo sábado 25 de marzo, el manabita enfrentará a Cory Sandhagen, en un combate que significaría el último escalón previo a una oportunidad por el título. Chito conversó con MMAJunkie, medio especializado en este deporte y contó cómo se siente previo a su próximo reto.

UFC: Marlon ‘Chito’ Vera tuvo el primer control antidoping previo a su pelea Leer más

"Soy mejor peleador de lo que era en la pelea frente a Cruz, no he sacado un pie del gimnasio y trabajo duro todos los días. Estoy listo". El tricolor dijo no sentirse presionado y sentenció que está listo para acabar al estadounidense, quien está posicionado como el número 4 de la categoría de los peso gallo (135 libras).

Al ser cuestionado sobre el cambio de fecha y lugar para este combate, que estaba programado para el pasado sábado 18 de febrero, en el evento estelar de la cartelera de UFC Fight Night 122 en Las Vegas, Vera dijo que se sintió un poco inconforme con la decisión, sin embargo, su objetivo es ser campeón y no estaba en sus planes retirarse de la pelea. "Mientras más grande el escenario, mayor es el brillo. Ellos necesitaban una gran pelea para cartelera en San Antonio y por eso me llamaron a mi".

"Estoy trabajando todo el tiempo por ser mejor, desde la pelea con Cruz he evolucionado, van a ver mi mejor versión y voy a poner a dormir a Cory". Chito Vera

Chito Vera augura una fiesta “de locos” Leer más

El peleador 'orgullo de Chone' culminó la entrevista augurando "algo espectacular", además respondió a las críticas que hizo su rival sobre el estilo de pelea del manabita. "Soy un peleador completo, no importa si quieres boxear, patear o hacer jiu jitsu. El próximo 25 de marzo voy a acabarlo".