Marlon ‘Chito’ Vera y la revancha coquetean. Su último combate en marzo pasado contra Cory Sandhagen no solo significó una derrota personal, sino un tropiezo que lo llevó a hacer un análisis profundo de su forma de pelear. Sabe que el ‘fuego’ que lo caracteriza estuvo ausente y que su cuerpo no le respondió. Y es que el principal decepcionado de aquel último combate es él, de ahí que desde esa caída Chito solo ha pensado en la oportunidad de redimirse y acercarse al sueño que mantiene latente: ser el #1 de su división Peso Gallo.

En exclusiva con EXPRESO, desde Estados Unidos, el manabita explica cómo dio vuelta a la página del capítulo Sandhagen y qué tipo de preparación atraviesa de cara al combate del próximo 19 de agosto contra el brasileño Pedro Munhoz.

- ¿Primero era Cejudo, ahora Pedro Munhoz, ¿cambió en algo la preparación?

- Creo que para alguien como Cejudo se iba a tener que luchar un poco más, estar un poco más ágil al ras de la lona; con esto no quiero decir que Pedro no tenga lucha, ni grapping (agarre). El grapping de Pedro es muy bueno, es cinturón negro en jiu jitsu, a lo que me refiero es al estilo de pelea entre ambos. Pedro es más de intercambio, de buscar el KO; pequeñas cosas cambian, pero al final del día no se deja de luchar, boxear, patear. Creo que va a ser un poquito de todo para estar afilado en todas las áreas y no haya sorpresas.

- ¿Qué pensó luego de la derrota con Sandhagen?

- Fue duro, pero el borrón y cuenta nueva en algún momento tienes que hacerlo, dejarlo ir y asumirlo. Así es la vida. Hay veces que las cosas no se dan, no se alinean, pero en esa pelea yo mismo me quedé debiendo. Hubo amargura, tanto que entrené para nada... y puedo poner mil excusas o quejas, pero la pelea no se ganó y nunca se va a arreglar. La manera de superarlo es salir y ganar la que viene. Tapar eso con éxitos, con mejorías, porque al final puede que hayas tenido un gran campamento, cero lesiones y ese día simplemente tu cuerpo no estaba tan activo. Mi mente estaba ahí, no fui lastimado o sometido, pero no estaba esa chispa y explosividad que tengo.

- ¿Sintió críticas por la derrota?

- Cualquier persona que está en el deporte de élite sabe que hay días que no estás bien. Intenté en los últimos rounds, pero él identificó que no estaba al 100% y se aprovechó. Ahora se entrena, se mejora y solo paro cuando yo lo diga. Y es que mi meta de ser campeón sigue intacta. Mis aspiraciones son altas; la crítica y la opinión pública pueden estar ahí, pero al final el que decide mi futuro y donde voy soy yo.

Cory Sandhagen venció a Chito el 25 de marzo por decisión de los jueces. Archivo

- ¿Cuándo empezó a mentalizarse para la pelea de ahora?

- Me tomé unos días libres, me fui a Nueva York a visitar unos amigos. Simplemente hacer cosas fuera de la rutina que normalmente no hago y ver qué hay en mi mente, qué quería hacer y cuando todo se disolvió acepté las cosas con normalidad. Pedí pelear en agosto y no más de agosto porque necesito tener actividad, de ahí salió la lucha con Henry, pero se tuvo que bajar antes; ya después me dijeron que había un plan B e inmediatamente pedí que me manden el contrato; no lo pensé dos veces.

- Se hizo viral su reacción de cuando se enteró que no iba Cejudo, ¿pensó que no iba a pelear?

- Esa impresión fue justo cuando me dijeron que la pelea se canceló y me preguntaron qué quería hacer. Puedo decirte que quiero al número 3, 4 o 5 del ranking, pero si la UFC dice que eso es lo que hay, pues es lo que hay. Es difícil ponerse muy picky (especial); sé que estoy peleando con alguien que está atrás en el ranking, pero lo importante es ganar, de ahí que estoy enfocado y el 19 de agosto van a ver a alguien con ganas de ganar y reivindicarse.

- ¿La estrategia cambiará al ser una pelea a 3 rounds y no a 5?

- En esta habrá que salir un poco más agresivo, más rápido, pero sin volverse loco. Entiendo que hay gente que dice que debería empezar más rápido, pero los que dicen eso son personas que están al otro lado de la TV. Ellos no entrenan, no ven qué tan rápido entra un puñete, porque si entro mal y dejo espacio a quien conectan es a mí. Entiendo lo que dicen, pero también analizo qué puedo hacer, cómo puedo entrar y apenas vea los huecos, lo hago.

- La pelea estelar del 19 de agosto es entre Aljamainn Sterling y Sean O’Malley, ¿cree que se reencontrará con el norteamericano en el octágono?

- Sería una súper pelea. Personalmente creo que si los dos ganamos en nuestros respectivos combates esa noche podríamos vender una súper pelea, hacer muchísimo dinero, poner la división en lo más alto y hacer una de las rivalidades más grandes que hay, como las de Jon Jones y Daniel Cormier, algo que para el negocio sería muy bueno. Primero lo primero; yo ganar y él ganar... no hay número dos ni nada, simplemente nos meten a pelear fácil.