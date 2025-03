Chile vs Ecuador: Hernán Galíndez revela su estado para el juego | Eliminatorias

En un encuentro vibrante y decisivo para las aspiraciones mundialistas de Ecuador, el guardameta Hernán Galíndez se erigió como una figura clave en la victoria 2-1 sobre Venezuela, correspondiente a la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Sin embargo, su destacada actuación se vio empañada por un incidente que puso a prueba su temple: la dislocación de un dedo de su mano derecha.

Corría el minuto 89, con la Tricolor dominando el marcador 2-0, cuando Galíndez protagonizó una atajada espectacular. El arquero se lanzó al suelo para desviar un potente remate cruzado de Jhonder Cádiz, y el impacto del balón provocó la momentánea lesión en su dedo.

"Se me salió el dedo en la jugada que golpeé al costado, pero Pervis Estupiñán, ahí en la cancha, me lo pudo colocar. No es nada, es parte del trabajo y para los arqueros no deja de ser normal", declaró Galíndez con serenidad tras el triunfo ante la Vinotinto.

Recuperación exprés: Galíndez asegura estar listo para enfrentar a Chile



Lejos de amilanarse, el guardameta aseguró que se encuentra en óptimas condiciones para defender el arco de Ecuador en el crucial encuentro ante Chile, programado para el martes 25 de marzo de 2025 en Santiago.

"En Santiago soy fijo... si el técnico (Sebastián Beccacece) me quiere poner, sí jugaré", afirmó Galíndez con determinación.

Momento en el que se lesionó Hernán Galíndez. Tomada de Ecuagol

Ecuador escala posiciones tras vencer a Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas



Con esta victoria, Ecuador sumó 22 puntos y escaló al segundo puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026, consolidando su camino hacia la cita mundialista.

