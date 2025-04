Chelsea vs Legia en Conference League: Canal para ver EN VIVO los cuartos de final

Moisés Caicedo celebró el gol conseguido con Chelsea, pero después no fue válido por Offside

Chelsea del ecuatoriano Moisés Caicedo y Legia Varsovia se enfrentan este jueves 17 de abril a las 14:00 (hora de Ecuador) en la vuelta de los cuartos de final de la Conference League. Tras un contundente 0-3 en el partido de ida, los Blues con el protagonismo de Marc Cucurella, Marc Guiu y Robert Sánchez, gran favorito al título, recibe al equipo polaco en Stamford Bridge de Londres.

Legia buscará una remontada épica para cortar la racha de victorias de los azules y alcanzar las semifinales, pero la tiene complicada. El equipo londinense, utilizando una alineación alternativa, ha dominado en el torneo europeo. Sextos en la Premier League y eliminados de las copas locales, esta competencia es su única vía para obtener un título esta temporada.

El conjunto dirigido por el técnico Enzo Maresca busca mantener su pleno de victorias, mientras que los visitantes intentará repetir su remontada anterior ante el Molde. Los recientes empates del Chelsea ante Brentford e Ipswich podrían originar esperanzas al equipo polaco.

Moisés Caicedo no juega con Chelsea en Conference League

Por su parte, el volante tricolor esperaría su oportunidad en la banca da suplentes. En la Conference League no ha tenido su posición de estelar con los Blues por decisión del entrenador y la postura de alternar para que ganen minutos los que regularmente no actúan. Con la fase casi definida es probable que no juegue Niño Moi y sea preservado para el siguiente cotejo de Premier.

Chelsea sacó una ventada importante (3-0) en el partido de ida ante Legia Varsovia en la Conference League cortesía

Otros partidos del día en los curatos de final (ida) de Conference League

Este mismo día, pero más temprano (11:45) Fiorentina recibirá a Celje (global 2-1) y Jagiellonia Bialystok juega en casa contra Betis (global 0-2). Además, a las 14:00 Rapid Viena se enfrenta a Djurgarden (global 1-0). Hoy se definen quiénes avanzan a la semifinal de la Conference League.

Transmite: Disney + Premium

