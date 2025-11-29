Chelsea vs. Arsenal HOY: fecha, hora y dónde ver EN VIVO | Premier League

Ecuatorianos chocan en un duelo clave de Premier League. Moisés Caicedo y Piero Hincapié lideran a sus clubes

Hace una década, Ecuador se enorgullecía al ver a Antonio Valencia levantar trofeos con el Manchester United en la liga más exigente del planeta, la Liga Premier inglesa. Hoy, ese legado lo sostienen con firmeza los nuevos referentes de la Tricolor: Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

Ambos llegan a la fecha 13 del torneo inglés como protagonistas de un choque que promete sacudir la tabla y que mantiene al país pendiente de cada paso que dan.

Chelsea vs. Arsenal: choque decisivo en Stamford Bridge

El duelo entre Chelsea y Arsenal, programado para las 11:30 del domingo 30 de noviembre en Stamford Bridge, es señalado como el más atractivo de la jornada. No es para menos: solo seis puntos separan al líder Gunner (29) de los Blues (23), que buscan meterse de lleno en la pugna por el título.

La presión aumentó tras el triunfo del Manchester City por 3-2 sobre Leeds, resultado que dejó a los de Guardiola segundos con 25 unidades y una carrera por la cima completamente abierta.

Chelsea llega revitalizado bajo la conducción de Enzo Maresca. El reciente 3-0 al Barcelona en la Champions League fue un golpe de autoridad que recordó al continente la ambición del equipo londinense, que ya presume la Conference League y el Mundial de Clubes obtenidos la temporada pasada.

Detalles para ver EN VIVO Chelsea vs. Arsenal

¿Fecha? domingo 30 de mayo

¿Horario? 11:30 (ECU / COL / PER), 12:30 (VEN / BOL), 13:30 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)

¿Dónde? Stamford Bridge, Londres

¿Canales de transmisión y streaming? ESPN, Disney Plus

Caicedo y Hincapié, presentes en un duelo de alto nivel

Caicedo, pieza clave de este engranaje, continúa afianzándose como el dueño absoluto del mediocampo. A sus 24 años, el santodomingeño ha sido elegido jugador del mes en septiembre y octubre, y vuelve a liderar la zona medular junto a Enzo Fernández.

La afición blue también celebra el retorno de Cole Palmer, ausente ante Barcelona por una curiosa lesión: un golpe en el dedo meñique durante un accidente doméstico. Maresca confirmó que el habilidoso atacante está listo para regresar.

El DT Mikel Arteta decidirá a última hora si Hincapié será o no titular.

En el frente contrario, Piero Hincapié aparece como duda en la alineación de Mikel Arteta. El entrenador vasco aseguró que tanto el ecuatoriano como el colombiano Cristhian Mosquera “tienen una posibilidad muy buena de jugar”, aunque la decisión final se tomará sobre la hora.

Hincapié viene de una seguidilla exigente: disputó la doble fecha FIFA con la Tri, jugó el derbi ante Tottenham y luego descansó en la reciente victoria 3-1 contra Bayern Múnich, uno de los partidos más exigentes del Arsenal esta temporada en Champions League.

Arteta no descarta usarlo como central izquierdo o incluso como lateral, una función que ya ha cumplido antes.

