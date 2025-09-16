Expreso
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé comandará el ataque de Real Madrid.EFE

Champions League: ¿Cómo alinearán y dónde ver Real Madrid vs Olympique Marsella?

Real Madrid se enfrenta a Olympique de Marsella en su debut por la Champions League 2025-26

Este martes 16 de septiembre de 2025, Real Madrid iniciará su camino en la UEFA Champions League 2025-26 enfrentando a Olympique Marsella, en el estadio Santiago Bernabéu.

(Te invito a leer: Champions League 2025-26: Hora, fecha y dónde ver los juegos de los ecuatorianos)

El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la fase de liga, se disputará desde las 14:00 (hora local) y marcará el debut oficial de los merengues en esta nueva edición de la competencia.

Real Madrid se estrena en la Champions League 2025-26 ante Marsella

El equipo blanco, ahora dirigido por el español Xabi Alonso, llega con su plantilla estelar y con grandes expectativas de protagonismo continental.

Real Madrid
Real Madrid quiere iniciar la Champions League 2025-26 con una victoria.EFE

Los madridistas contarán con el tridente ofensivo conformado por Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Federico Valverde, una combinación letal que promete dar espectáculo ante su público.

A esta poderosa ofensiva se suma una buena noticia: Jude Bellingham está nuevamente disponible tras recuperarse de su lesión, por lo que también podría sumar minutos en este encuentro.

Barcelona SC

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2025 tras el Emelec vs Barcelona SC

Leer más

Olympique Marsella llega con Greenwood, Weah y Pavard

Por su parte, Olympique Marsella, bajo las órdenes del técnico italiano Roberto De Zerbi, llega con una propuesta ambiciosa y jugadores de jerarquía como Mason Greenwood, Timothy Weah y Benjamin Pavard.

Las alineaciones de Real Madrid y Olympique Marsella

¿Dónde ver Real Madrid vs Marsella en Ecuador? Hora y canal

Para los aficionados en Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO a través de la señal del canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+.

