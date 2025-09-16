Champions League: ¿Cómo alinearán y dónde ver Real Madrid vs Olympique Marsella?

Real Madrid se enfrenta a Olympique de Marsella en su debut por la Champions League 2025-26

Este martes 16 de septiembre de 2025, Real Madrid iniciará su camino en la UEFA Champions League 2025-26 enfrentando a Olympique Marsella, en el estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro, correspondiente a la primera fecha de la fase de liga, se disputará desde las 14:00 (hora local) y marcará el debut oficial de los merengues en esta nueva edición de la competencia.

Real Madrid se estrena en la Champions League 2025-26 ante Marsella

El equipo blanco, ahora dirigido por el español Xabi Alonso, llega con su plantilla estelar y con grandes expectativas de protagonismo continental.

Real Madrid quiere iniciar la Champions League 2025-26 con una victoria. EFE

Los madridistas contarán con el tridente ofensivo conformado por Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Federico Valverde, una combinación letal que promete dar espectáculo ante su público.

A esta poderosa ofensiva se suma una buena noticia: Jude Bellingham está nuevamente disponible tras recuperarse de su lesión, por lo que también podría sumar minutos en este encuentro.

Olympique Marsella llega con Greenwood, Weah y Pavard

Por su parte, Olympique Marsella, bajo las órdenes del técnico italiano Roberto De Zerbi, llega con una propuesta ambiciosa y jugadores de jerarquía como Mason Greenwood, Timothy Weah y Benjamin Pavard.

Las alineaciones de Real Madrid y Olympique Marsella

¿Dónde ver Real Madrid vs Marsella en Ecuador? Hora y canal

Para los aficionados en Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO a través de la señal del canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+.

