Cevallos: "Estoy contento de llegar a una gran institución como Emelec"

El Bombillo cerró su libro de pases con el fichaje de José Francisco Cevallos Enríquez. El regreso del volante ecuatoriano al fútbol local ha traído un sinnúmero de opiniones, unos a favor por su vuelta a uno de los grandes como Emelec, mientras otros apelan a su pasado en Liga de Quito. Lo cierto es que el nuevo jugador del Bombillo se siente feliz por este nuevo desafío y mañana estará junto a sus compañeros.

"De verdad estoy muy contento de llegar a una gran institución como Emelec. Estoy seguro que este va a ser un gran año para mí y todo el equipo", respondió Cevallos a EXPRESO, al ser interrogado por su nueva vinculación.

El futbolista que pasó por Juventus de Italia, Lokeren de Bélgica y Portimonense de Portugal todavía no se une a la pretemporada con el equipo millonario, pero espera juntarse mañana. "No todavía (he llegado a Alicante). Mañana seguramente viaje desde Portugal hacia Alicante", explicó el nuevo refuerzo azul.

El nuevo volante azul cumplió uno de sus sueños en el Capwell, anotar un gol con la Tricolor.

El futbolista de 24 años, en 2017, marcó un gol ante Honduras en el 3-1 final que se dio en el Capwell. Miguel Canales León / Expreso

El jugador dijo sentirse bien físicamente y con ganas de jugar. Una de las cosas que lo atrajo fue volver a estar cerca de su familia, ya que desde inicios de 2018 dejó Liga de Quito para migrar al Viejo Continente.

Uno de los grandes desafíos que tendrá el nuevo volante eléctrico será levantar su primer trofeo a nivel nacional, ya que en 2015 estuvo cerca de proclamarse campeón pero, irónicamente, Emelec le arrebató el título.

Su regreso al país también será una gran vitrina para poder meterse de nuevo en la órbita de la selección ecuatoriana. De hecho, el hijo del exportero y presidente de Barcelona, José Francisco Cevallos Villavicencio, ya ha vestido la camiseta de la selección y hasta marcó en el Capwell.