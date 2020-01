José Francisco Cevallos es 100 % de Emelec

Dreer, oficializado en Liga de Portoviejo Leer más

El volante ecuatoriano, José Francisco Cevallos Enríquez, firmó su contrato con Emelec por compra total y se unirá este viernes 10 de enero a la pretemporada con sus otros compañeros. Se cierra el libro de pases.

El Bombillo había anticipado que el mercado de fichajes estaba finiquitado para ellos con la inclusión de Roberto 'Tuka' Ordóñez, pero en un largo trecho hasta marzo que se cierra y un deseo que venía de hace meses, consiguieron la compra total del ecuatoriano José Francisco Cevallos Enríquez, quien vendrá a reforzar al mediocampo azul.

EXPRESO pudo conocer, de una fuente que solicitó anonimato, que el futbolista no fue ofrecido como se había especulado, mas bien era un deseo de Emelec. "No lo ofrecieron. Eso no es cierto. Fuimos por él hace tres meses realmente. Las negociaciones se dilataron porque en Bélgica querían venta total, no préstamo. Las negociaciones pasaron de préstamos a compra 50%, de eso al 100% del pase. Hubo trabas con Potimonense de Portugal que no liberaba al jugador, pero eso se definió hoy", contó la fuente que conversó con este Diario.

Cevallos llegará a Emelec luego de un paso sin mucha trascendencia en el viejo contintente. Además de su conocido paso por Liga de Quito a nivel local, pasó por Juventus U21, Lokeren de Bélgica y Portimonense de Portugal.

Su rol es de volante mixto con mayor oficio en ataque que en defensa. Ubicarlo, con todos los otros volantes, será un gran reto para Ismael Rescalvo.

Con esto, Emelec suma su octavo refuerzo en esta temporada, luego de la llegada de Robert Ordóñez, Facundo Barceló, Sebastián Rodríguez, Alexis Zapata, Jefferson Caicedo, Pedro Ortiz y José Hernández. Y asimismo, se volvió a preguntar si el libro de pases se cerraba con este fichaje y la respuesta fue rotunda. "Ya no puede suceder nada. Totalmente cerrado el libro de pases", concretó la fuente azul.