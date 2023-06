Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró este lunes 26 de junio que, "si la mayoría de la gente quiere cambiar el escudo" del club, lo harán "dentro de" sus "posibilidades", tras la votación no vinculante celebrada durante el pasado fin de semana, en la que 61.021 socios votaron a favor de la vuelta al emblema anterior.

Atlético de Madrid: Morata y Savic, en última etapa de recuperación Leer más

"Nosotros intentamos hacer caso a la gente que quiere al Atlético de Madrid", aseguró el dirigente en la fiesta de celebración de la MadCup, que tuvo lugar en el estadio Metropolitano.

"Hemos intentado dar modernidad a un escudo, como hacen en todas las empresas. Nosotros no tenemos ningún problema con que el escudo sea uno u otro. Si a la gente no le gusta, intentaremos complacerles. A mí personalmente me da lo mismo un escudo que otro", expresó el presidente del Atlético de Madrid.

Además, hizo hincapié en que "el escudo" que "todos" han visto "no es el original de cuando se fundó el Atlético de Madrid (en 1903), todo hay que decirlo", pero añadió que, si hay gente que prefiere el escudo vigente desde 1947 hasta 2017, se hará "la consulta".

Ahora pendiente de la votación vinculante que debe convocar en los próximos días el consejo de administración del club rojiblanco, Cerezo también insistió en que no hay fecha prevista para un posible cambio, porque depende de los contratos: "Tenemos que respetarlos, no podemos cambiarlo todo de hoy para mañana".