Es su primera eliminatoria mundialista, lleva tres goles y ha estado presente en 14 partidos. Es Gonzalo Plata, el ofensivo que cuando se enciende es capaz de resolver un partido en escasos centímetros de la cancha. Ya vivió el Mundial de Polonia Sub-20, pero sueña con Qatar 2022, dice que lo externo no lo desconcentra y que su principal anhelo es clasificar e ir a regatear en una nueva Copa del Mundo como cuando terminó en tercer lugar con la Tri en Polonia. Plata es de pocas palabras, prefiere la pelota que hablarle a la grabadora, pero dialogó con EXPRESO de la doble fecha: hoy ante Brasil y el 1 de febrero frente a Perú en el estadio Nacional de Lima.

- Se viene Brasil y Perú, ¿cómo mira los dos partidos?

-Muy complicados, todos los partidos de eliminatorias son así. Aquí tenemos la ventaja de que si ganamos cualquiera de los encuentros que nos quedan estaremos en el Mundial. Eso es una motivación espectacular para nosotros.

- El partido ante Brasil es de esos que todo el mundo quiere jugar.

-Es espectacular, me pasó en la Copa América cuando jugamos contra ellos. Uno siente que se debe lucir ante los jugadores estrellas que ellos traen.

- ¿Cómo siente la adrenalina de que los ojos del mundo estén sobre ustedes?

-Cuando estoy en la cancha no le doy tanta importancia a eso, me gusta estar enfocado en lo que debo hacer o me pide el entrenador. Antes de los partidos veo cómo juegan los rivales.

Todos los jugadores e hinchada de la selección estamos con esa meta de ir al Mundial. Nos la hemos trazado.

- ¿Soñó toda esta locura del fútbol?

-Desde que comencé a jugar de pequeño soñé todo lo que vivo, gracias a Dios se cumplen las metas, pero hay que seguir trabajando, dando el 200 por ciento.

- Le nombro Qatar y... ¿qué se le ocurre?

-El Mundial, debemos clasificar por nuestra gente, por nosotros, por todo lo que se ha conseguido.

- ¿Se mira en el Mundial?

-Sí, nos falta un resultado bueno. Todos los jugadores e hinchas estamos con esa meta que nos hemos trazado.

- Mira la tabla de posiciones y ... ¿se ilusiona con Qatar?

-Estamos cerca, pero hay que tener los pies sobre la tierra. Un partido que ganemos y clasificamos, pero no debemos confiarnos, hay que seguir como hemos estado trabajando los resultados, todo el equipo está enfocado en eso.

Siempre me gustó jugar en el ataque, aunque cuando jugaba con los amigos del barrio me metía en el arco.

- Va por su segundo Mundial.

- El primero fue una linda experiencia con la sub-20. Ha sido la mejor camada que ha tenido Ecuador en esa edad. Pero clasificar a un Mundial es otra cosa, una fiesta más grande. La gente está con toda la ansiedad de clasificar.

- Qatar, una cultura diferente, ¿se imagina estar con la Tri?

-En todo lo que se habla sí, pero quiero estar allá y llegar concentrado con mi selección, pero primero debemos clasificar, luego habrá tiempo de poder ver todo lo que hay en Qatar.

- ¿La posición en la cancha de ofensivo siempre fue así o hubo un tiempo que jugó en defensa?

-Siempre me gustó ese puesto, claro que cuando jugaba con los amigos en el barrio me metía al arco, pero eso lo hice solo aquí.

- Entonces, ¿el fútbol ecuatoriano perdió a un buen arquero o ganó un gran ofensivo?

-Solo cuando estaba con los amigos me pasaba metido en el arco, me gustaba estar tranquilo, pero creo que Ecuador perdió al peor arquero del mundo. Mi objetivo es el rival del frente.

- Después de Brasil toca Perú, ¿cómo lo analiza?

-Será duro, Perú ha remontado, ahora tiene posibilidades de clasificar y eso complica.

- ¿Qué le dice Gustavo Alfaro y cómo es su relación fuera del campo?

-Me habla mucho, como de padre a hijo (ríe) y eso es muy bueno.

- Por cierto, nunca se olvida de su gente, tuvo un fin de año muy movido en Guayaquil.

-Fue algo lindo, y me gusta hacerlo, a veces se filtran fotos.

- Hay una canción de salsa choke en su honor.

- Sí, está buena, me gusta escucharla, también se la he llevado a mis compañeros en España.