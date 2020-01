A Célico le preocupa la falta de apoyo

Cuando estamos a pocos días del debut de la selección ecuatoriana de fútbol sub-23 en el torneo Preolímpico de Colombia, Jorge Célico siente que su proyecto no cuenta con el respaldo que se necesita.

El entrenador argentino no contará con todos los jugadores que él considera tienen el nivel para ayudar a la tricolor a obtener uno de los dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Ahora no están todos los jugadores que uno quisiera que estén. Hay muchos equipos del exterior que no prestaron sus jugadores y también dos instituciones del país que no prestaron a sus jugadores. Sumando a Jonathan Perlaza, que se complicó por su traspaso de Guayaquil City al Querétaro (México), que no estaba informado sobre su convocatoria y no lo prestó", dijo el estratega, en diálogo con la emisora Área Deportiva FM.

Célico comparó la situación de nuestro combinado nacional con la de otras selecciones del continente y el apoyo que han recibido para su preparación. "Hay cosas que son increíbles pero en Argentina no se negó a ningún jugador para su selección. Hablamos del campeonato argentino, no de los que militan en el exterior. Paraguay hizo exactamente lo mismo. Increíblemente nosotros no podemos hacerlo y eso sí me da bronca, me fastidia mucho porque quizás aún no se tome consciencia, pero después del logro del Sudamericano y de la participación de Ecuador en la Copa del Mundo, los ojos del mundo están puestos sobre Ecuador. No se entiende bien porqué suceden estas cosas".

Pese al contratiempo, el estratega confía en que nuestro representativo haga un buen papel en el certamen. "La base del debut serán los chicos que han venido jugando y otros que lo hemos cuidado, esperemos hacer un gran torneo. Tuvimos varios amistosos".

Del 18 de enero al 9 de febrero, en las localidades colombianas de Pereira y Armenia, el combinado nacional -que integra el Grupo A-, se medirá a Chile (el día 18), Colombia (21), Venezuela (24) y Argentina (27), en busca de su clasificación a la cita olímpica.