Así celebró Moisés Caicedo tras ganar la Conference League: Se filtraron los videos

Moisés Caicedo sigue escribiendo capítulos de oro en la historia del fútbol ecuatoriano. El talentoso volante ecuatoriano acaba de coronarse campeón de la UEFA Conference League con Chelsea, marcando un hito sin precedentes al convertirse en el primer futbolista ecuatoriano en levantar este prestigioso título europeo.

La celebración viral del "Niño Moi": ¡De la cancha al escenario!

Más allá del logro deportivo, lo que realmente capturó la atención de todos fue la desenfrenada y original celebración del Niño Moi, quien nos regaló una faceta inesperada: la de un verdadero rockstar. Caicedo, una pieza fundamental en el esquema de los Blues, festejó a lo grande su primer trofeo en Europa y con el gigante londinense.

(Te invito a leer: Final Champions League 2025: Fecha y dónde ver en Ecuador PSG vs Inter Milán)

Durante la eufórica fiesta, Caicedo no dudó en subir a la tarima. Con la bandera de Ecuador ondeando desde su cintura y unas gafas oscuras al puro estilo de Lenny Kravitz, el volante tomó el micrófono y desató la euforia. Entonó con pasión éxitos como ‘Tití me preguntó’ de Bad Bunny y ‘Vitamina’ del artista ecuatoriano Jombriel, demostrando que su talento no se limita al campo de juego.

Moisés Caicedo en el momento del remate que terminó en el cuarto gol del Chelsea. Pawel Jaskolka / EFE

"Damas y caballeros, mi volante": El homenaje de Chalobah

Este inolvidable momento fue inmortalizado por su compañero Trevoh Chalobah, quien no tardó en compartir el video en sus redes sociales. El mensaje de Chalobah se volvió instantáneamente viral: “Damas y caballeros, mi volante”, una frase que resume la admiración y el cariño que se ha ganado Caicedo en el vestuario del Chelsea.

Ecuador: Fecha de la convocatoria para enfrentar a Brasil y Perú | Eliminatorias 2026 Leer más

Gratitud y futuro: La mentalidad de un campeón

Tras la vibrante celebración, Moisés Caicedo, siempre humilde, no olvidó a quienes lo han apoyado en su camino. En su cuenta de Instagram, compartió un emotivo mensaje de agradecimiento: “Mi primer título con esta camiseta. Gracias a Dios, a mi familia y a todos los que estuvieron en cada paso del camino. Feliz por el gol, por el equipo, por este momento inolvidable. Dios es fiel y cumple tus sueños”.

Ahora, el flamante campeón de la Conference League se unirá a la selección de Ecuador para afrontar los cruciales duelos ante Brasil y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Sin duda, Moisés Caicedo atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera, combinando un talento excepcional, un carisma innegable y una proyección internacional que lo catapulta como una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!