El caso de Jancer Bolaños mancharía la reputación de la FEF

La reputación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha quedado en duda con el caso de adulteración de identidad de Jancer Bolaños Casierra, el último que se sumó a esta ‘lista negra’, y por eso debe colaborar con la Fiscalía General para asentar un precedente, explicaron los juristas Pedro Cruz y Giovanny Cárdenas.

(Te invito a leer: Paco Casal y GolTV preparan la respuesta legal a LigaPro)

La FEF sancionó con 3 años a Bolaños, debido a que, después del testimonio del propio jugador, indagar y recibir un informe de la Dirección General del Registro Civil, concluyeron que utilizó documentos falsos, en los que cambió su nombre a Alexander y disminuyó su edad en 6 años, para conseguir contratos.

Guschmer en caso Emelec: “La sentencia tiene inconsistencias” Leer más

Y la investigación se abrió porque el ciudadano Genaro Huacón aseguró, en una entrevista para un medio de Uruguay, que pidió dinero al que era jugador de Independiente del Valle para no revelar que sus datos personales estaban adulterados.

La sanción es meritoria y no se reducirá a Bolaños, quien actualmente tiene 30 años y no 24, porque aceptó su culpabilidad, según el jurista Pedro Cruz. Sin embargo, la investigación la debería seguir la Fiscalía General porque es un delito penal y se debe dar con “los autores directos, materiales e intelectuales”.

“No es el primer caso que ocurre, recién sancionaron con puntos a la FEF por el caso de Byron Castillo (presunta adulteración de identidad). La FEF está en la obligación de remitir todo el expediente sancionatorio a la Fiscalía, porque se debe desarticular esa mafia que viene actuando hace años”, explicó.

La Ecuafútbol debe evitar el “manipuleo de papeles”, porque esto da chance para que equipos de otros países, cuando enfrenten a la selección de Ecuador y clubes nacionales, tengan la posibilidad de apelar un resultado que se ganó debidamente en la cancha, acotó Cruz.

“Si la FEF no remite el caso a la Fiscalía, cada vez que haya un logro nacional quedará manchado porque tenemos casos de niños con bigotes. Esto mancha la imagen deportiva del país, estamos quedando como falsificadores para beneficiar a niños con bigotes”, mencionó el jurista.

HUACÓN NO SE LIBRA DE CULPA

A pesar de que Genaro Huacón, quien el 8 de junio de 2024 fue detenido en Guayaquil por el supuesto delito de extorsión, tras la denuncia de Independiente del Valle por el caso de Bolaños, no se libra de responsabilidad por haber revelado el caso, explicó el abogado Cárdenas.

Always Ready vs. Liga: Los Albos emprenden viaje a Bolivia a tres días del partido Leer más

“Este tema nació de una denuncia, pero eso no exime de culpa a la persona (Huacón). Si él conocía sobre el caso debió denunciarlo en el momento desde que lo conoció, porque al ocultarlo lo convierte en un cómplice”, indicó Cárdenas.

BARCELONA Y LA MINITRI SUB-20

A lo largo de la carrera que desarrolló bajo el nombre de Alexander Bolaños, entre 2025 y 2024, con el club Anaconda, de la provincia de Orellana, ganó el torneo de segunda categoría en 2015, con la selección de Ecuador sub-20 el Sudamericano de la categoría en 2019 y con Barcelona se consagró campeón nacional en 2020.

Jancer Bolaños jugó en Barcelona durante la temporada 2020. Archivo

Sin embargo, la participación de Bolaños no ocasionaría que les quitaran los títulos a los equipos mencionados, aseguró Cárdenas. No obstante, la FEF podría ser sancionado por los casos de adulteración de documentos que se han dado en Ecuador.

“Los clubes por los que pasó no pueden ser sancionados porque no jugó bajo sospecha ni había ninguna denuncia. Sin embargo, se han dado varios casos en el país y eso podría acarrear en una futura sanción a la FEF, porque no lo puede controlar”, manifestó Cárdenas.

Para más noticias de este tipo, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!