Caso Egas-Estrada: Una disputa con efectos colaterales

Más de dos meses y podrían ser tres los que llevará resolver la pugna por la presidencia entre Francisco Egas, titular de la Ecuafútbol, reconocido de momento por la Conmebol y FIFA, y Jaime Estrada, elegido por el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y respaldado por la mayoría de clubes nacionales.

El tiempo aproximado que tomaría la resolución se lo contó a EXPRESO Monserrat Jiménez, secretaria adjunta de la Conmebol, quien explicó que estos trámites no son sencillos y tardan un tiempo prudencial. “Este caso en particular (de la FEF), es muy complejo, tiene varias aristas. Por lo tanto estimó aún tardará un tiempo. De pronto el presidente Egas sigue reconocido tanto por Conmebol, como FIFA”, comentó.

Hasta que llega una definición del caso, hay temas pendientes que han sido solucionados al interior del organismo, pero que podrían tomar un giro como la situación del cuerpo técnico de la selección ecuatoriana de fútbol.

No tengo un tiempo estimado, pero a mi parecer se acerca más al mes que a las semanas Monserrate Jiménez, secretaria adjunta de la Conmebol

Jordi Cruyff, contratado por Egas cuando contaba con el aval del directorio, luego de unos meses tuvo resistencia de parte de Estrada y la mayoría de miembros del mismo porque se le cuestionó su ausencia reiterada del país y la forma del reajuste salarial acordado por la pandemia. Luego hubo una reunión virtual entre Estrada y el exjugador del Barcelona español en el que se encaminaron las conversaciones.

Ricardo Armendáriz, extécnico de Barcelona y Emelec, considera que un motivo de conflicto podría ser que Estrada, en caso de ser reconocido como titular, replantee otra rebaja salarial y esta no sea aceptada por Cruyff.

“Dada la situación, en caso que Estrada le plantee un nuevo reajuste salarial por la situación actual, podría existir un inconveniente, eso también sumado a que Cruyff tiene una cláusula de salida que en caso de que tenga una propuesta del Barça podría dejar el cargo en la selección sin pagar indemnización”, dijo.

Hace dos meses que la pugna entre Egas y Estrada está en manos de la FIFA y la Conmebol. Teddy Cabrera

A días de que el directorio dio su respaldo a Estrada en abril, Miguel Ángel Loor, titular de la LigaPro, se reunió con Estrada en la FEF para encaminar proyectos. “Yo no estoy enfrentado, no me llevo y nada más (con Egas)”, expresó el directivo al aclarar que posteriormente ha tenido reuniones con ambos, aunque dijo que de parte de Estrada ha existido más cercanía con la LigaPro. “Yo no tengo ningún interés que uno u otro sea presidente de la FEF”, afirma Loor.

En otro escenario, la mayoría de clubes respalda a Estrada, esto deja en el ambiente lo que sucedería con la relación con Egas, algo que queda por verse hasta que se dé una resolución de FIFA y Conmebol sobre la pugna.

La parte económica es otra arista. Esto luego de que el directorio de la FEF debió celebrar una reunión ayer por un fondo que no se ha recibido de parte de la FIFA como contribución por el impacto económico originado por la pandemia de la COVID-19. Lo singular es que el cónclave no fue convocado por Egas, presidente reconocido por la FIFA y la Conmebol.

El panorama

Jordi Cruyff

Algunas condiciones laborales del cuerpo técnico de la Tri fueron cuestionadas por Jaime Estrada, las mismas que fueron acordadas con Francisco Egas.

LigaPro

Estrada siempre ha tenido mayor cercanía con LigaPro, algo reconocido por Miguel Ángel Loor, más allá que últimamente han existido diálogos con Egas.

Los clubes

La mayoría de clubes con voto en la FEF respalda la postura de Estrada, pues se muestran contrarios al mandato de Egas, así lo decidieron en un Congreso.

Los fondos

El directorio convocó una reunión por fondos que la FIFA no entregó a FEF, en la misma no estuvo Egas, titular reconocido por el ente internacional.

El proceso legal

En manos de la Comisión Ética

Conmebol invalidó el 30 de abril lo hecho por Estrada y el directorio, reafirmando a Egas en la presidencia de la FEF, pero que investigarán a ambos.

A Estrada y al directorio por la reestructuración y a Egas por acudir a la justicia ordinaria. La única forma de que Estrada llegue a la presidencia sería que al término de la investigación, Conmebol encuentre una irregularidad de Egas.