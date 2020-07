Carlos Vera considera que no se equivocó en 'La Final del Siglo'

El Clásico del Astillero que definió el segundo de los títulos del tricampeonato de Emelec, en diciembre de 2014 en el estadio Capwell, sigue generando noticia, ahora con las revelaciones de sus protagonistas.

Barcelona movió el mercado para afrontar Liga y Copa Leer más

Hoy el turno fue para Carlos Vera. En el programa Retratos el exárbitro se refirió a su actuación en la denominada Final del Siglo, en la que expulsó a Álex Bolaños, luego de que éste agrediera en dos ocasiones a su hermano Miller, lo que le costó la expulsión.

"No, no me arrepiento de nada, para nada. Muchos podrían interpretar la primera sanción como drástica, de la segunda no hay duda. Pero la uno fue el mensaje de decirle que vinimos a jugar y no a hacernos faltas", sentenció el ahora asambleísta.

Algunas personas, incluído el presidente del Ídolo en ese momento, Antonio Noboa, aseguraron que hubo algo extraño en esa acción. Las acusaciones estaban dirigidas hacia el jugador.

Al ampliar su explicación, Vera dijo que "la (tarjeta) amarilla tiene un objetivo, que el jugador la capte. Y espero que esto lo lean los jugadores. La amarilla no es para perjudicar, quizás para la acumulación en otros partidos, pero no estamos viendo eso, sino que creemos que es oportuno. Una amarilla es un mensaje de que te estoy perdonando y que lleves el rumbo de buena manera".