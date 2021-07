Carlos Tenorio: "Intenté acercarme a la selección ecuatoriana, pero no tuve respuesta"

El mundialista y goleador con la selección ecuatoriana de fútbol, Carlos Tenorio, habló de cómo quiso ayudar a los hoy representantes tricolores en las eliminatorias y que no se le permitió entrar y hablar con los dirigidos por Gustavo Alfaro, algo que no le pareció correcto debido a su historia en la Tricolor.

“Yo intenté acercarme a la selección ecuatoriana antes del partido contra Perú por eliminatorias en Casa Blanca, pero no tuve respuesta. De hecho, llegué hasta la Casa de la Selección donde no se me dio el ingreso. Es penoso esto”, dijo el presidente de la Agremiación de Futbolistas de Ecuador en una entrevista en el programa Sin Censura de Oh Conde, en Youtube.

“Hoy la selección está en manos de puros chicos, y no es fácil, tienen una calidad extraordinaria, pero los chicos necesitan guiarse. La experiencia no se compra en los supermercados, la experiencia hay que vivirla”, agregó Tenorio.

El Demoledor admitió que su intención no era ir como presidente, más bien “como ser humano, como una gloria del fútbol, como un amigo del jugador, y que los jugadores son testigos”.