Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, fue aplaudido por la prensa en un par de ocasiones durante su comparecencia ante los medios previa al choque de este martes 29 de noviembre frente a Estados Unidos tras sus reflexiones sobre cuál es la misión del fútbol: “Hacer feliz a la gente durante noventa minutos”, dijo.

El técnico del combinado asiático, acaparador de focos durante el Mundial por diferentes motivos, intentó alejarse de la última polémica de la que se ha visto rodeado. No quiso contestar a dos preguntas sobre las críticas que recibió su equipo por parte del exjugador alemán Jürgen Klinsmann y se centró en su próximo encuentro frente a Estados Unidos.

“Nuestra misión es crear entretenimiento y hacer feliz a gente durante 90 minutos. Nací en Mozambique y cuando solía ir a trabajar no sabéis el efecto que puede tener una pelota en niños que llevan uno o dos días sin comer y que no tienen para vestirse. Cuando parábamos los coches y les poníamos una pelota en el parque, no podéis imaginar la magia del momento: sus caras de tristeza cambiaban en una sonrisa al instante. Esa es nuestra misión en el fútbol, hacer feliz a la gente”, afirmó.

Respecto al choque ante Estados Unidos dijo que el encuentro será muy especial para Irán porque tiene opciones de clasificarse para los octavos de final.

“Eso es algo que nos enorgullece. Es un partido muy especial para nosotros, particularmente para mí. Tenemos oportunidades de clasificarnos en el último partido y eso es para sentirse orgullosos. No tengo ninguna duda de que seremos más consistentes y regulares y daremos lo mejor posible ante Estados Unidos. Es un equipo muy difícil y muy bien organizado que tiene el mismo sueño. Pondremos todo el corazón y esperemos un buen resultado”, declaró.

Sobre el Mundial que ha completado Irán indicó que para el futuro “será una buena lección” analizar todo lo que ha pasado alrededor de su equipo y aseguró que en el futuro aprenderán que su “misión” será crear entretenimiento e, insistió, “hacer feliz a la gente”.

Asimismo, señaló que en un Mundial los resultados son “poco predecibles” y dejó claro que sus jugadores tienen la fuerte “creencia” de que pueden hacer un buen partido frente a Estados Unidos para conseguir pasar de ronda.

“Hay que generar oportunidades para lograrlo. Ahí tenemos puesto el foco. En eso y en hacer un buen partido defensivamente y con el balón jugar y disfrutar. Ese es el objetivo. Ganar o no ganar ya depende de Dios. Lo que está en nuestro control está en nuestra mente, nuestra armonía y nuestra táctica. Estados Unidos es un gran equipo, diferente al de otras ocasiones. Juegan fútbol moderno. Sus jugadores compiten en equipos top de Europa. Mucho respeto”, explicó.