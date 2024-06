Carlos Gruezo: “Están esperando que nos equivoquemos para matarnos”

Declaraciones sorpresivas surgieron en la rueda de prensa de Carlos Gruezo, volante de la Selección Nacional, y Félix Sánchez Bas, entrenador español.

Este martes 25 de junio, ambos protagonistas hablaron en conferencia de prensa previa al partido que se jugará este miércoles ante Jamaica por la segunda fecha del grupo B de la Copa América.

"El equipo está bien. Nos hemos dado cuenta de que están esperando que nos equivoquemos para criticarnos. Antes de que comencemos, ya están encima de nosotros y siempre son los mismos nombres", dijo el volante, añadiendo que esta situación de crítica no es nueva.

Tarjeta roja para Miguel Araujo por dura falta contra Shaffelburg | Perú vs. Canadá Leer más

"Siempre señalan por qué no está este jugador o aquel, en vez de apoyar. Hay gente que sí apoya y gente que no. Siempre están esperando el mínimo error para generar polémica. No es algo nuevo, viene de años atrás. Mañana será importante que estemos unidos y creamos en nuestro trabajo", afirmó seriamente el jugador de 28 años.

Por su parte, el estratega español también se refirió a las críticas que ha recibido en las últimas semanas. "La gente puede hablar, cada uno tiene su opinión, pero yo me centro en mi trabajo. A veces se trata injustamente al equipo. Para mí, lo más importante es que los jugadores crean y muestren entrega. No pierdo energía siguiendo demasiado las críticas", respondió Sánchez Bas, añadiendo que buscará dejar la ansiedad de lado antes del partido.

"La presión siempre está presente, son situaciones límites. Debemos afrontarlas sin ansiedad. Venimos con la ilusión de conseguir un buen resultado. Estamos aquí para intentar hacer un buen torneo", destacó Sánchez Bas.

Respecto al partido ante Jamaica, ambos se mostraron convencidos de que es posible lograr la victoria. "Vamos a intentar plantear un partido para sacarlo adelante, luego las circunstancias y el rival nos condicionarán. Haremos lo mejor para intentar ganar", mencionó el estratega, quien no adelantó quién jugará en la delantera, pero confirmó que estará entre Kevin Rodríguez o Jordi Caicedo, sin descartar que puedan jugar ambos.

El partido se disputará en el Allegiant Stadium a las 17:00 (hora de Ecuador) en Las Vegas.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO