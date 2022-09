Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, descartó que la lesión de rodilla de Karim Benzema sea importante, a la espera de las pruebas a las que se someterá a su regreso a España el delantero francés, tras caer lesionado en Glasgow ante el Celtic en la primera jornada de la Liga de Campeones.

"Después de una primera evaluación no parece nada grave, pero tenemos que esperar a mañana. No parece nada serio, puede ser una pequeña molestia de los dos", aseguró Ancelotti en Movistar sobre Karim Benzema y añadiendo a Militao, que no pudo saltar en la segunda parte al terreno de juego.

Ancelotti confirmó que las pruebas definitivas a Benzema tras la primera exploración en el vestuario visitante del Celtic Park, se realizarán el miércoles en Madrid. "Se sabrá mañana con tranquilidad", dijo.

Benzema sintió un fuerte dolor en su rodilla derecha tras hacer un mal gesto que provocó que pidiese el cambio a la media hora del partido del Real Madrid ante el Celtic.