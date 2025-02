Carles Puyol: de FC Barcelona a encontrar magia en Barcelona SC

La magia del fútbol tiene el poder de unir generaciones, despertar pasiones y crear noches inolvidables. Y eso fue exactamente lo que sucedió en la Noche Amarilla 2025, cuando el legendario Carles Puyol pisó el césped del estadio Monumental de Guayaquil, desatando la ovación de miles de hinchas que tiñeron las gradas de amarillo.

El excapitán del FC Barcelona y campeón del mundo con España, de 46 años no solo fue el invitado de honor, sino el atractivo de una velada cargada de emoción. Con la camiseta del número 100 en su espalda, en homenaje al centenario del equipo amarillo ecuatoriano, Puyol demostró que la jerarquía no se pierde con el tiempo. En una jugada que recordó sus mejores días en el Camp Nou, despertó la admiración de la hinchada, que no dejó de corear su nombre y eso que solo estuvo 30 minutos.

En medio de la euforia del partido, cuando una discusión entre jugadores de Barcelona SC y Emelec amenazaba con empañar la fiesta, Puyol intervino con la misma firmeza con la que comandaba la defensa blaugrana. Con un gesto de calma y autoridad, apagó el fuego antes de que se convirtiera en incendio.

Tras el partido, el excapitán blaugrana expresó su emoción con un mensaje lleno de sentimiento:

“Había oído hablar de la Noche Amarilla, pero nunca pensé que sería un evento tan especial. Hoy he jugado con Barcelona SC en su presentación, con un campo repleto y absolutamente teñido de amarillo. Un club con raíces catalanas que celebra su centenario, 100 años de pasión y amor por el fútbol, lo que demuestra una vez más el poder de este bonito deporte en todos los rincones del mundo.

Gracias por invitarme a formar parte de esta noche mágica y por tratarme tan bien. Mucha suerte esta temporada.”

Las palabras de Puyol reflejan la conexión que Barcelona SC sigue generando con figuras históricas del fútbol mundial.

