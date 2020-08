Carla Heredia, una semana a la vez

Desde que tiene uso de razón Carla Heredia recuerda no haber sido igual a los demás. Cuando el común donominador de niñas jugaba con muñecas, ella leía libros y se entretenía con un tablero de ajedrez; cuando el resto se iba de fiesta, ella gustaba debatir y razonar. Algo de eso influyó para que su pasión finalmente haya sido el deporte ciencia.

Con 29 años, una de las dos primeras y únicas Grandes Maestras Internacionales que tiene el país -además de Martha Fierro-, Carla trasciende a base de decisión, empeño y mucha preparación, no solo en el plano deportivo, sino también académica. Psicóloga y gerente deportiva, máster y próxima a seguir un MBA con mención en marketing, la quiteña ha sido campeona nacional en 10 ocasiones, monarca sudamericana, panamericana y además suma cinco participaciones en Olimpiadas Mundiales presenciales y recientemente en una Olimpiada Mundial Virtual.

"Doy un breve vistazo hacia atrás y creo todo valió la pena. No ha sido sencillo, pero tampoco imposible. Estoy satisfecha, pero creo que se puede lograr mucho más", asegura decidida la tricolor, con quien el Banco Guayaquil reafirma su respaldo en la campaña 'Cada vez más cerca', que visibiliza la historia y trayectoria de atletas ecuatorianos.

El objetivo del patrocinio de la institución bancaria es aportar para el desarrollo de los deportistas tricolores, que son beneficiados por el constante apoyo de la empresa.

Heredia dice ser una mujer de objetivos; de esas que planifican, trazan la estrategia y no paran hasta conseguirlo, tal como en un partida de ajedrez. Sin embargo, la pandemia del coronavirus y algunas situaciones personales sucedidas entre el año pasado y este le demostraron que no todo puede tener un guión preestablecido.

Hasta inicios de 2020 Carla tenía previsto las Olimpiadas en Rusia y un torneo continental, pero todo se paralizó. El deseo de visitar Moscú, una de 'las mecas' del ajedrez se frenó, a ello le sumó que su madre fue diagnosticada con cáncer y estaba en tratamiento, por lo que decidió dejar su residencia en California, Estados Unidos donde tenía dos trabajos y además aprovechaba para potenciar sus habilidades como ajedrecista.

Recuerda que regresó al país el pasado 16 de marzo, antes de que se restrinja el ingreso de personas al país. Viajó por más de 24 horas desde el país del norte, haciendo escala en Guatemala y Guayaquil, para llegar a la capital, no sin antes hacer cuarentena por 18 días en un departamento que le prestó una amiga. Solo así pudo finalmente encontrarse con sus progenitores, Alicia Serrano y Javier Heredia.

"Fue un viaje largo porque normalmente el trayecto es de 10 o 12 horas. En El Salvador casi nos quedamos atrapados porque cerraron el aeropuerto, incluso nos dijeron que probablemente nos quedemos a dormir allá. Ahora planifico una semana a la vez", precisa Heredia.

De la Carla que obtuvo el título de Maestra Internacional en 2008 o el de Gran Maestra Internacional en 2012, mucho ha cambiado. Las cinco Olimpiadas presenciales disputadas (Dresden 2008, Turquía 2012, Noruega 2014, Azerbaiyán 2016 y Georgia 2018) se añaden a una experiencia dilatada de la que está convencida aún no juega su mejor partida.

"Como equipo, la de Azerbaiyán fue la mejor participación ecuatoriana, quedamos en puesto 27 de 169 países y derrotamos a Cuba. Fuimos el mejor combinado de Suramérica y el 2° mejor de Latinoamérica (Cuba quedó 18), pero podemos aún más... En las Olimpiadas Virtuales pasadas le ganamos a Hungría, un peso pesado", precisó emocionada.

Hoy el calendario internacional oficial, por la pandemia, no tiene un norte fijo; sin embargo la ajedrecista no parará de entrenar y aspirar a nuevos torneos. Hay mucho por recorrer; mientras tanto sigue trabajando a distancia y disfrutando momentos junto a los suyos, como el Día de la madre pasado. Dice que tenía más de 5 años que no pasaba uno en casa y fue simplemente "espectacular". Cuidó de mamá.