Carapaz inicia el camino para la defensa del Giro de Italia

Llegó el día. El máximo referente del ciclismo ecuatoriano empieza oficialmente el calendario para intentar revalidar el título del Giro de Italia. Hoy, tras más de cuatro meses en el país, entre el confinamiento obligatorio por la pandemia y los entrenamientos en la altura, Richard Carapaz viajará a España en un vuelo humanitario para reunirse con su equipo, el Ineos, y ponerse a punto para 3 competencias previo a la prueba reina.

El tricolor no saldrá solo, junto a él -y para el mismo equipo- irá Jonathan Narváez, siendo ellos los primeros de la tropa tricolor en tomar rumbo a suelo ibérico, ya que en días posteriores viajarán con destino al mismo país, pero para otras plantillas, Alexander Cepeda, del Team Androni (21 de julio), Alveiro Cepeda de Caja Rural (22 de julio) y Jonathan Caicedo del EF Education First el 28 de julio.

En el caso de Carapaz, mejor escenario para el ansiado objetivo no podría tener. Por primera vez el carchense va como líder de un equipo y el espaldarazo de expertos de la talla de Luis Fernando Saldarriaga, mentor de Nairo Quitana, y de Omar ‘El Zorro’ Hernández, cuatro veces corredor del Tour de Francia, quienes lo catalogaron ya como “el principal candidato a ganar el Giro 2020” y una “amenaza” para el resto de corredores del continente.

Y es que la ruta previa está definida: la Vuelta a Burgos, a Polonia y el Tirreno-Adriático, serán las pruebas previas en las que Carapaz probará su nivel.

La hoja a seguir del carchense desde hoy que sale del país rumbo a España. Infografía / Adrián Peñaherrera

La primera parada será española del 28 de julio al 1 de agosto, después en la Vuelta a Polonia, del 5 al 9 de agosto y en la Tirreno Adriático del 7 al 14 de septiembre. Ya al final de todo eso irá por el Giro que tendrá lugar del 3 al 25 de octubre.

“Es un corredorazo. Su estilo denota que en el ciclismo actual no todo es físico. No es solamente carro, hay que tener piloto. Hay corredores que tienen mucho motor, pero piloto, no. ¿Qué significa ser piloto en el ciclismo? Tomar buenas decisiones, sacar partido de las situaciones, ser buen analista, porque no todo es físico”, explicó Saldarriaga sobre Carapaz.

Pero Hernández fue más allá: “Richard representa una buena amenaza para la hegemonía de los ciclistas colombianos en América y, por su estilo combativo, en una gran atracción para las carreras en Europa”, precisó.

Carapaz, quien llegó a Movistar en 2017, fue cuarto en el Giro de 2018 y tras su consagración en la edición de 2019 abandonó las filas del equipo azulón para recalar en Ineos donde, a priori, tendrá por delante, además de Egan Bernal, a los británicos Chris Froome y Geraint Thomas. De todos los mencionados ninguno está llamado a liderar el equipo en Italia, sino el ecuatoriano.