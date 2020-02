“Cuando Cangá se me escapó y anotó, me quería matar”

La cabeza de la 'Tuka' rescata a Emelec en Machala Leer más

Bryan Carabalí, de 22 años, llegó la temporada pasada a Emelec y desde su debut, ante Flamengo por Copa Libertadores, dejó gratas sensaciones en la fanaticada azul. Luego del empate agónico ante Orense en el debut del Bombillo por LigaPro 2020, Carabalí visitó la redacción de EXPRESO y habló acerca del partido, del error que tuvo, de que medirá a un excompañero en el Clásico del Astillero y hasta se dio tiempo para conocer con más detalles del trabajo de un periodista gráfico.

- La pretemporada en España, el inicio copero y el empate con Orense.

-Una pretemporada diferente para mí por el viaje a España y nos sirvió mucho para conocer a los nuevos compañeros verlos cómo juegan y conocerlos como personas. Empezamos el año muy bien en Copa y no esperábamos el empate con Orense. El primer tiempo no fuimos el equipo que pretende el profe (Rescalvo) y nos terminó costando. Rescatamos el empate, cada uno hizo la autocrítica y sabemos que no puede volver a pasar en este torneo corto.

- ¿Qué le hizo falta a Emelec en ese primer tiempo?

-Por ahí tener la idea clara. El equipo no se encontró y luego también hay que darle mérito a Orense que se encerró atrás y aprovechó bien las contras. Nos equivocamos en la salida y sufrimos un partido que no estaba en los planes sufrirlo.

- En el primer gol Cangá se le escabulle, ¿qué sucedió?

-(Suspira) Lo corro a Cangá hasta el último, él es muy rápido y tuvo un gran partido. Pienso que tengo referenciada la marca, pero en esas distracciones de milésimas de segundos, se me escapa y ya fue tarde cuando lo vi. Son esos momentos que uno se quiere matar literalmente, lo que uno pretende es que su marca o por su lado no llegue peligro, pero me pasó ahora. A corregir los errores para que no me vuelva a pasar.

El lateral del Bombillo se animó a protagonizar el rol de fotógrafo. Gerardo Menoscal / Expreso

- ¿Tuvo algo que ver el perfil cambiado quizás?

-Estoy aprendiendo algo diferente por izquierda, no tenía la costumbre de jugar por ahí, pero siempre intento sumarle al equipo. A veces pasan errores como el del sábado y cuesta un gol. Me hace falta esa llegada de línea de fondo y lanzar el centro como lo hacía por derecho. Debo seguir trabajando.

- ¿Cómo les cayó ese 2-0?

-La sensación fue horrible, porque salimos con otra actitud en el segundo tiempo. Y nos encontramos con ese gol tan pronto que fue un remezón. Por suerte el 2-1 llegó pronto y nos dio el impulso para ir a buscar el empate. Debíamos haber hecho el empate antes para tener la esperanza de ganarlo a nuestra manera, con nuestro fútbol, pero no se dio.

- ¿Emelec ganó un punto o perdió dos?

-Esa pregunta es muy difícil, pero lo sabremos a finales de mayo.

- ¿Cómo se dio su salida del Cuenca y llegada a Emelec?

-Al Cuenca le debo mucho porque estuve ahí desde los 10 años y me abrieron la puerta para ser jugador profesional. Pero yo quería un nuevo desafío para crecer como profesional. Ahí apareció Emelec porque el profe me pidió y lo supe tomar como un gran reto.

Bryan Carabalí llegó el año anterior al cuadro eléctrico y es un titular indiscutible. Gerardo Menoscal / Expreso

- ¿Es cierto que por poco llega a Independiente del Valle?

-Sí, tenía casi todo arreglado con mi empresario. Fue todo muy rápido de un día para otro, estuve a dos días de firmar con ellos, pero no sé si no llené la expectativa del profe (Ramírez) en ese momento y pero que no necesitaba jugadores en esa posición. Estuve a días de jugar en Independiente y me sale la propuesta de Emelec, estaba muy feliz porque mi intención era salir del Cuenca.

- ¿Le hubiera gustado estar con la selección sub 23?

-Uno como jugador se debe al club y ellos toman la decisión, después uno siempre tiene el deseo de jugar en la selección. Sea sub 23, reserva, la que sea. Pero uno debe cumplir órdenes y fue de esa manera. A mí igual me sirvió mucho la pretemporada para conocer a los nuevos muchachos. A los compañeros del sub 23 les escribí deseándole suerte, pero lamentablemente no fue así.

- Aunque ya sabe qué es jugar un Clásico del Astillero, este año medirá a Emanuel Martínez excompañero en el Cuenca.

-Sí he hablado con él, es una gran persona y le he dicho si tengo la oportunidad de marcarte te voy a dar tres patadas (ríe) y él como siempre me dice wachín wachín te espero wachín. Va a ser un Clásico muy lindo enfrentarlo a Ema porque es un gran jugador desequilibrante, pero nosotros también tenemos que hacer lo nuestro. En las prácticas era muy complicado, bravo porque siempre te busca para encararte, no se cansaba. Lo que provoca es meterle una patada (ríe).