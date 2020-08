Byron Piedra: “Todos me quieren jubilar”

El 19 de agosto, el fondista ecuatoriano Byron Piedra estará cumpliendo 38 años. De acuerdo con los registros, el cuencano -junto a la pesista Alexandra Escobar- es uno de los tricolores con más participaciones en Juegos Olímpicos (Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y RÍo 2016), y está decidido a clasificar a su quinta cita: Tokio, el año entrante. Ya tiene el plan.

Corriendo en los alrededores de los ríos que bañan a la capital azuaya, usando buff y sin personas a su alrededor, Piedra trabaja de 2 a 3 jornadas diarias con un punto de partida definido, el Mundial de Media Maratón en octubre y luego la Maratón de Valencia en diciembre, citas puntuables para su gran objetivo.

Cuestionado sobre si llegar o no a Tokio condicionará su continuidad en el atletismo, el fondista responde con gracia: “Todos ustedes (los periodistas) me quieren jubilar hace mucho tiempo, no sé por qué, creo que ya están cansados de mí (risas). Pero no, me retiraré cuando mi cuerpo así lo manifieste. Actualmente no tengo fecha. Me siento bien y entreno al 100 %”, dijo tajante a EXPRESO.

Y es que la pandemia no frenó a Piedra. Durante los cuatro meses más críticos trabajó en la caminadora de su casa o haciendo ejercicios funcionales. Recién, hace menos de un mes fue que salió a campo abierto y pudo redescubrir su motivación. “La sensación fue de libertad; fue notar que vivimos en un paraíso que lastimosamente está amenazado, pero hay que seguir, aunque aún tengo temor de ser contagiado. Todo esto te enseña a valorar”, acotó.

Piedra registra dos medallas de plata y un bronce en cinco intervenciones en Juegos Panamericanos. La mejor actuación fue en Guadalajara 2011, plata en los 1.500 m. Archivo

Byron trabaja ya con una agenda definida, al menos por el momento. El 17 de octubre, en Polonia, se disputará el Mundial de Media Maratón que primero tenía previsto realizarse en marzo. Aquí, hasta la fecha antes planteada, Ecuador iba a acudir con equipos completos tanto en damas como varones. A Piedra se le sumaban Segundo Jami y Vicente Loza; mientras que entre las féminas el listado lo conformaban Paola Bonilla, Rosalba Chacha y Katherine Tisalema. “Según lo que conversé con las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, tenemos luz verde para viajar”, recalcó.

Posterior a eso está la Maratón de Valencia, en España, el 6 de diciembre, prueba que también entrega el boleto a Tokio. La marca a conseguir es de 2 horas, 11 minutos con 30 segundos.

Considerando si la pandemia y el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 a 2021, afectó o benefició a los deportistas, el fondista se sincera y asegura que “sí, en el momento en que sucedió todo fue un gran impacto”, ya que la mayoría de los deportistas estaba en su pico máximo de rendimiento para conseguir las marcas, sin embargo, luego dice haber entendido que “la pandemia era algo que nadie esperaba y que estaba afectando a todos”.

Piedra está decidido a continuar. Ni los años, ni la pandemia bloquearán el deseo de sus quintos Olímpicos, más aún cuando en la maratón la edad no es una referencia, ya que hay deportistas en el rango de 34 a 42 años campeones mundiales y olímpicos.

EL DETALLE

Olímpicos. Debutó en Atenas 2004 (800 metros), siguió Pekín 2008 (800 y 1.500 m) y en Londres hizo marca para los 10.000 m.