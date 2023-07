Byron Palacios se convierte en la principal opción para ser el goleador de El Nacional, tras la salida de Ronnie Carrillo; sin embargo, para lograr aquello, asegura necesitará de las asistencias de sus compañeros.

En entrevista con EXPRESO, el delantero de El Nacho reveló que el buen accionar del equipo se debe a la idea de juego del técnico Ever Hugo Almeida, quien les pide correr durante todo el partido.

Los militares apuntan a ganar la segunda etapa de la LigaPro, pues quieren levantar el título del campeonato ecuatoriano de fútbol.

- ¿Usted tiene la responsabilidad de ser el goleador?

No sé si recae en mí la responsabilidad (sonríe), pero para aquello necesitaré del equipo, porque este año no he marcado un gol sin un pase de un compañero. Nuestro juego se basa en el equipo y no dependemos de individualidades. Aparte que el equipo tiene otros buenos delanteros como Ángel Quiñónez, Gustavo Asprilla y Eber Caicedo, ellos conocen bien el juego del profe Almeida.

- ¿Qué les pide el técnico a los delanteros?

Le gusta jugar con dos delanteros y que tengan movilidad, por eso que con Ronnie alternábamos. En los ataques, uno tenía que quedarse clavado en el área para molestar a los defensas y el otro debía salir para ayudar a crear la jugada. Si viene un delantero esperamos que se pueda adaptar rápidamente, porque queremos ir a ganar la segunda etapa.

- ¿La salida de Ronnie Carrillo les preocupa?

Es un gran jugador y era clave para el objetivo que tenemos: ser campeones, pero estas son las cosas de fútbol, como amigos le deseamos lo mejor. Es cierto que será una baja importante, pero trabajamos para tratar de estar al nivel. El Nacional tiene muy buenos jugadores en todos sus puestos, somos un equipo que no dependemos de un jugador.

Desde el 1 de julio de 2023 los jugadores de El Nacional realizan trabajos físicos. Tomada de @elnacionalec

- Este año ascendieron, ¿esperaban tener el buen accionar que demostraron?

Se mantuvo la base de los jugadores y se hicieron fichajes importantes, que se supieron adaptar rápidamente. El profe Almeida nos ayudó a mentalizarnos, nos dijo que si nos esforzábamos y corríamos conseguiríamos los resultados. El equipo se la creyó y hasta pudimos ganar la primera etapa.

- ¿El técnico fue clave?

Claro, con su idea de juego nos fortalecimos como equipo e individualmente. Su idea es de mucho sacrificio, de correr todo el partido, y cuando comprendimos eso el equipo empezó a demostrar una cara diferente. Con su juego simple y directo, sin mucho toque, empezamos a vencer a los rivales.

- ¿Tienen la presión de ser campeones?

Luego de esa gran primera etapa que hicimos, nuestra mentalidad de ahora es ganar el torneo, no podemos ir por menos porque demostramos que somos un buen equipo. Estamos trabajando fuerte y mentalizados en el comienzo de la segunda etapa. Queremos superar el ritmo que demostramos, porque dejamos la vara alta. Queremos jugar la final contra Independiente del Valle.

- Usted ha destacado con goles, ¿lo han tentado otros equipos?

Algunos equipos estuvieron interesados en mí, pero mi préstamo con El Nacional termina en diciembre y no tengo una cláusula que me permita salir. Hubo las oportunidades de salir, pero estoy concentrado en el club. El primer semestre fue bueno y espero seguir en ese camino.