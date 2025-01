Byron Moreno - Totti: "El fútbol, es pasión, amor y calentura de un momento"

Todo comenzó el 18 de junio de 2002. Ecuador entero hablaba de que el árbitro Byron Moreno iba a ser el juez central del partido del Mundial de ese año entre Italia y Corea del Sur. Si bien ese día los italianos perdieron 2-1, el referí ecuatoriano se hizo famoso debido a que expulsó a Francesco Totti en los minutos finales. Veintitrés años después, el italiano llegará al país como la estrella invitada de Barcelona para la Noche Amarilla, reviviendo el recordado pasaje.

El mismo Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y expresidente del Ídolo, aseguro entre bromas comentó que si venía Totti, Byron Moreno era quien debía pitar el partido. Hoy el árbitro habla con EXPRESO y rompe el mito.

El alcalde Aquiles lo dijo

- ¿Byron Moreno vs. Francesco Totti, versión 2025?

- (Sonríe). Esto se dio por las declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez de que si venía Totti me deberían invitar a la Noche Amarilla. Hay gente que está de acuerdo y se ha generado mucha expectativa. Yo no tendría ningún problema. Dicho esto solo habrá que esperar qué dice Barcelona. Suceda o no, sería una gran oportunidad de demostrar al mundo que el fútbol es pasión, amor y calentura de un momento. El fútbol está para sembrar paz y lazos de amistad.

- ¿Se imaginó algún día que podría pasar esto?

- Llegó a sonar el nombre de Francesco Totti, incluso antes de Pirlo o Alessandro del Piero. Fue entonces que mi fallecido compañero y amigo Rómulo Barco dijo que el árbitro no podía ser otro que Byron Moreno. Y nos reímos. Hoy la gran sorpresa es que viene Totti para la Noche Amarilla. Se trata de un jugador de gran renombre a nivel internacional, campeón del mundo, el emperador de la Roma.

- ¿Cómo recuerda el momento de la expulsión en el Mundial de Japón-Corea 2002?

- Fue una jugada en la que hubo un balón filtrado al área, el cual Totti fue a buscarlo, pero el defensor coreano alcanzó a puntear primero el balón; es decir, llegó primero, lo desvió y con esa pierna estirada impactó a Francesco. Él al caer hizo un ademán de que le habían cometido falta, y tanto mi asistente como yo estuvimos claros de que el coreano llegó primero al balón. No era falta. Se nos dijo en el seminario previo al Mundial que íbamos a tener tres directrices en las que debíamos poner mucho énfasis: prohibir y evitar que jugadores salgan con joyería a la cancha, ser drásticos con la sanción de las entradas por detrás que ponen en riesgo al rival, y justamente la simulación. Yo simplemente actué con lo que decía el reglamento.

Byron Moreno es comentarista deportico en Mach Deportes. Cortesía

- ¿Qué pensó cuando Italia se le vino ‘encima’?

- Era lógico. Si revisan la prensa de ese tiempo, más allá de la derrota de Italia en octavos de final, que fue clara porque no es que hay algún gol medio raro o alguna cosa de esas, lo que más les dolió fue la expulsión de su héroe, de su capitán, de su dios, Totti.

- ¿Es consciente de que fue como si hubiera expulsado en este momento a Messi, Neymar o Cristiano?

- Claro, Totti era uno de los jugadores más importantes presentes en esa Copa Mundial, como lo era Ronaldo en Brasil, como lo era Figo en Portugal. Lógicamente que era un jugador que estaba dentro del top de la Copa del Mundo.

- ¿Considera que fue arriesgado lo que hizo?

- La gente de Ecuador y de América conocía mi forma de trabajar, mi temperamento, mi rigidez ante las reglas; no les sorprendió. Sin embargo, le sorprendió a gente que no conocía mi forma de actuar. Más aún porque era un árbitro de un país pequeño futbolísticamente que por primera vez llegaba a un Mundial y tomaba la decisión de expulsar a uno de los monstruos de ese momento. Pero yo hice lo que debía hacer.

-¿Alguna vez se volvió a cruzar con Totti?

- No. Cuando yo fui por primera vez en 2002 a Roma, había pedido a uno de los representantes que hagamos una mesa redonda para conversar, que nos sentemos a hablar del Mundial y que inviten a Trapattoni, a Totti, pero no quisieron. Entonces, nunca más me lo topé. Si me lo vuelvo a topar, será un gusto.

El jugador italiano ex Roma, fue parte del Show de la Kings League EFE

- Hay hinchas de Barcelona que dicen que usted vaya a la Noche Amarilla. Otros opinan que mejor no.

- Sería una noticia de carácter mundial; en el marketing sería un boom. Si se fija, solo con supuestos se ha hablado esto, ahora imagínese si sucede, sería la forma de hacer entender al aficionado que el fútbol es un juego y que terminados los 90 minutos hasta ahí llega. Sería un mensaje para tratar de que el aficionado obtenga una madurez y que entienda que un resultado no cambia su vida.

- ¿Cree que pasará?

- Dios sabe qué es lo que debe pasar y será decisión de Él si puede darse. No sé si arbitrar, no sé si reunirnos, no sé si conversar. Hay tantas cosas que se podrían hacer y tantas cosas que creo yo le irían bien al fútbol de Ecuador y del mundo. Son los 100 años de Barcelona, el equipo más importante del país. Con una noticia así a nivel mundial sería espectacular.

-Dicen que usted es enemigo de Barcelona, ¿es cierto?

- No soy enemigo de ningún equipo. Nunca negué que yo nací con la azul y rojo de Deportivo Quito; fui mascota, jugué, mi papá fue dirigente, pero les recuerdo algo: en la final del torneo nacional de 1997, que se jugó en enero de 1998, Barcelona debía ganar 3-0 para ser campeón, y con 2-0 el Quito era campeón. Pese a todo eso, y de que estaba de por medio un equipo por el cual yo me vinculé al fútbol y le tomé simpatía al deporte, sancioné un penal contra Deportivo Quito. Recuerdo que reclamó toda la ciudad capital. (sonríe) Yo no soy enemigo de Barcelona. Mi hija Mía Victoria de seis años es barcelonista.

-¿Qué se viene en el futuro para Byron Moreno?

-Actualmente estoy radicado en Quito, laboro en Mach Deportes y estoy tratando de reactivar mi academia de árbitros.

