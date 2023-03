Patazo, empujón y al suelo. Así fue la agresión que Byron Moreno sufrió el sábado 25 de marzo, tras la final de un torneo amateur que pitó en una cancha del norte de Guayaquil.

El ataque al exárbitro ecuatoriano quedó registrado en una grabación que se corrió como pólvora en Twitter, y la cual usará como prueba principal en la Fiscalía.

En declaraciones para EXPRESO, Moreno aseguró que iba a dejar "el pito" ahí, pero pensando en el peligro al que están expuestos los árbitros amateurs tomó la decisión de denunciar al agresor, jugador del equipo Guayacanes FC, que perdió frente a Atlético Sauces.

“La verdad no pensaba hacer nada, pero creo que es necesario denunciar estos hechos cobardes, pues en los torneos barriales y amateurs los árbitros estamos expuestos a este tipo de agresiones, pues no contamos con el resguardo respectivo”, expresó Moreno.

El también exréferi FIFA aseguró que espera que este hecho sirva para erradicar la violencia en estos eventos deportivos y en el fútbol en general.

“No sé cuál será la sanción que reciba el señor Miguel Ángel Cortez Llaguno, quien fue el que me agredió de forma cobarde, pero espero que se pueda dejar un precedente y que la próxima vez que una persona quiera agredir a algún árbitro, lo piense dos veces”.

Pese al ataque, Moreno expresó que nada de esto lo intimida y que no se alejará de las canchas. “Lamentablemente las agresiones a los árbitros no solo vemos en este tipo de torneos, sino también en el fútbol profesional. El arbitraje es mi pasión y no dejaré de hacer lo que más me gusta”.

Ex árbitro FIFA @byronmore767 vuelve a ser agredido en una final de fútbol barrial categoría master, estuve presente en el momento que un mal perdedor de Guayacanes FC agrede a Moreno.@frankbeisbol @DiegoArcos14 @chechovera25 @24dkarina @tavoalvarez21 @VitoMunozU1 @Dou680 pic.twitter.com/BXqNVvKR62 — Xavier Salazar (@talentofutbolec) March 26, 2023

El también comentarista deportivo reveló que luego de lo sucedido, exárbitros nacionales e internacionales, y dirigentes de varios torneos barriales se solidarizaron con él.

“Muchas personas me han llamado de todos lados para respaldarme. Incluso dirigentes amigos, organizadores de distintos campeonatos, me han indicado que tienen identificado al agresor, a quien no lo dejarán competir con ningún equipo”.

Por medio de los directivos del club Guayacanes FC intentamos contactar a Miguel Cortez, pero hasta la tarde de este lunes 27 de marzo no hubo respuesta.