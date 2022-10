Los días pasan con lentitud para el ciclista ecuatoriano Byron Guamá en su casa de Cayambe, al norte de Quito. En el brazo derecho lleva un vendaje grande, producto del accidente que tuvo el domingo 16 de octubre en la prueba de ciclismo de montaña ‘Reto al Oasis’, en Ibarra, que le dejó una fractura en el radio (antebrazo) de esa extremidad y que pone en peligro su participación en la Vuelta al Ecuador 2022.

Guamá, quien es un emblema de la carrera nacional al haber participado en nueve ediciones y ganar cuatro de ellas (2004, 2008, 2010 y 2012), está preocupado. Siente que todo el trabajo realizado en la temporada está en riesgo. La Vuelta 2022, que se disputará del 12 al 19 de noviembre, era una de sus últimas opciones de volver a ganar e igualar la marca de Pedro Rodríguez. Hoy todo es incierto.

Con 37 años, el líder del equipo continental Movistar Best PC tenía previsto viajar este viernes 21 para disputar la Vuelta a Guatemala, donde fue el último subcampeón. Sin embargo, hoy sus días transcurren entre descanso y sesiones de fisioterapia y cámara hiperbárica, con el objetivo de esquivar la operación por la fractura.

“Estoy bastante apenado. Venía haciendo una buena temporada, pero son cosas que pasan en el ciclismo. En cuatro días más, el lunes, los doctores me harán nuevas tomografías y definirán si continúo con la rehabilitación o si la cirugía es inminente”, le contó Guamá a EXPRESO.

El ciclista, quien el año pasado fue tercero en la Vuelta al Ecuador, llegaba de participar en la Clásica de Ambato, el Panamericano de Montaña de Maratón y la Vuelta a Nariño, destacando en esta última, todo encaminado a la preparación de la Vuelta Nacional 2022.

“El accidente me deja casi fuera de la prueba. Y en caso de que vaya (si así lo deciden los doctores), no creo poder ir al 100 % porque son muchos días en inactividad”, confesó triste.

El tricolor explica que la caída que hoy lo tiene en ese estado fue sorpresiva. “Era una carrera de montaña e iba en un descenso técnico, pero no me di cuenta de unos huecos que había y me fui al piso... Mi peso cayó sobre mi antebrazo, lugar donde se encuentra el radio, y no pude continuar. Espero de todo corazón poder reponerme. Es lo que todos queremos, estamos trabajando para ello”, expresó.

Junto a Richard Carapaz, Guamá es uno de los ciclistas ecuatorianos más experimentados y pioneros en equipos internacionales. Empezó en 2008 en Canel’s-Turbo, luego dio el salto al Burgos Monumental-Castilla y León (2009), Movistar Team Continental (2011-2012), Movistar Team Ecuador (2014-2019) y desde 2020 defiende a Movistar Best PC Ecuador.