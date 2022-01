Bryan Carabalí terminó jugando las dos finales de LigaPro 2021 con el Bombillo y es de los jugadores claves en el esquema del DT Ismael Rescalvo. Mientras se concentra en la pretemporada azul, conversó con EXPRESO sobre lo que dejó el año anterior, sobre todo los días posteriores a su primera final de campeonato. Cuál fue su refugio, cómo lo asimiló y qué anhela para esta nueva campaña en Emelec, club con el que tiene contrato hasta mediados del 2024.

- Acabó el 2021, ¿cómo lo despidió?

-Pasamos con la familia, que ellos siempre están, después de un largo año 2021 en el que se dieron muchas cosas. Pasamos en Cuenca y en Esmeraldas para disfrutar con ellos. Aproveché para mi encoque mixto, eso siempre le pido a mi mamá que me haga, que es lo que más me gusta.

- ¿Cómo evalúa individualmente la temporada 2021?

-Yo creo que fue un buen año. Me hubiese gustado ser un titular indiscutible en el equipo; no pudo ser, pero siempre entraba al cambio y tenía oportunidad con el ‘profe’ Ismael (Rescalvo) y eso me dejó tranquilo, con ganas de seguir trabajando, de seguir esforzándome. Sé que puedo dar mucho más en lo individual y para el equipo. Después, queda ese sabor amargo de no poder ser campeón, que era el objetivo de todos. Se nos escapó ahí y justamente ese día (de la final en el Capwell) hubo esa lluvia, todo estaba en nuestra contra en las dos finales y no se pudo dar. Pero acá estamos para levantarnos de nuevo y seguir trabajando y cumplir el objetivo de ser campeones.

- Jugó su primera final. ¿Cómo fue vivir el antes y durante los partidos?

-Desde el lunes previo estaba pensando en la final, en concentrarme, hidratarme bien, ver videos del rival. Me puse nervioso porque era mi primera final y siempre queremos ganar. Durante el partido se dieron circunstancias que no nos parecían, pero esto es fútbol, se dio así y no podemos cambiarlo. Dolió mucho en el momento porque trabajamos para ser campeones. Desde el 5 de enero de 2021 lo hablamos como objetivo y en dos semanas se nos fue el título.

- No fueron campeones, pero fueron el club con más puntos en el año. ¿O ese consuelo no basta?

-Sí, nosotros sabemos que en las 30 fechas fuimos el que más puntos hizo y el más goleador del torneo y habla de nuestro trabajo. Sacando la final, para nosotros fue un buen año.

En Guayaquil nos faltó algo de suerte. Para mí lo justo habría sido que se defina en penales. Siendo muy sincero.

- ¿Considera a Independiente un justo campeón?

-Tal vez como se presentó el partido en Quito merecían ganar, pero independientemente de lo que pasó con la cancha y lluvia, en Guayaquil nos faltó suerte. Si hubiéramos tenido la misma fortuna que ellos en Quito, créeme que para mí lo más justo habría sido que se defina por penales, y tú sabes que en los penales es otra cosa, siendo muy sincero.

- ¿Cómo fue su experiencia en la final de vuelta en el Capwell?

-Es algo que eriza la piel. Salí al calentamiento y miraba toda la gente en la lluvia, alentando, apoyando. Eso es algo que te motiva y te hace salir a la cancha con una ambición ganadora, de correr, meterle por ti y tu familia y por la hinchada, que aguantó muchas horas la lluvia y se quedó apoyándonos hasta el final, aplaudiéndonos. Son cosas que te hacen querer más a este club y seguir dando la cara por esta institución.

- ¿Cómo se vivió el camerino posfinal?

-Cuando pierdes una final no hay palabras que te llenen, que te sirvan, porque estás decepcionado, estás triste, estás molesto. Puede venir quien sea y darte las mejores palabras, pero no te llegan, en ese momento no te sirven; tendrán que pasar unos cuatro días y ahí recién esas palabras tendrán sentido, las del compañero o el ‘profe’. Estábamos todos cabizbajos, tristes de que nos dieran vuelta en nuestra casa ante nuestra gente. Todo lo malo se te viene a la cabeza. Al menos yo, sentía que defraudamos a la hinchada, a nuestras familias; uno se siente el peor. Luego uno reflexiona y entiende que hubo un buen año en lo colectivo.

- ¿Cuál fue su refugio para pasar este trago amargo?

-Lo primero fue descansar del fútbol. Terminó el torneo y se acabó todo. Me metí en mi burbuja, mi hija, mi mujer, mi familia, con ellos; olvidarme por un rato, no ver redes sociales ni ‘tele’, porque se hablaba de todo. Eso me ayudó al menos la primera semana, eso fue fundamental. Luego tocó asimilar que perdimos la final. Yo me levantaba en la mañana y decía: ‘Chuta, perdimos la final’, y era una sensación fea.

- ¿Por qué no alcanzó para que sean campeones?

-En la interna estábamos con mucha fe y había mucha confianza de que podíamos jugarle de igual a igual a Independiente en Quito y acá. Porque mostramos un gran nivel en el año y así les jugamos a todos los equipos. Luego se dieron muchas circunstancias. Usted sabe, cuando hay esa suerte del campeón, es la suerte del campeón, y en las finales nos pasaron cosas que no nos pasaron en todo el año. Pero es fútbol, ya está. Es duro superar el perder una final en casa, pero hay que enfocarnos en lo que se viene, ver para adelante porque hay torneos y hay que pelear todo.

Cuando pierdes una final, no hay palabras que te llenen. Estábamos todos tristes en el camerino.

- Terminó jugando las finales. ¿Este año buscará ser titular?

-Trabajo el día a día, me esfuerzo día a día, primero para aportarle al equipo, no ser un estorbo, ser valioso en el equipo. Acá hay grandes jugadores. Luego el que manda es el ‘profe’ Ismael (Rescalvo) y siempre intento demostrar por qué me tiene confianza. No me siento suplente, me creo un titular más del equipo y cuando me toca jugar doy el 100 %.

- En la pretemporada, ¿qué han hablado y cómo ha visto los nuevos refuerzos?

-Más que nada, intentando hablar de lo que pasó, eso lo primero; corregir todo lo malo que hicimos el año pasado y que los nuevos chicos se acoplen a la idea de juego rápido, porque el torneo arranca en un mes más o menos y (la idea es) que podamos entendernos entre todos. Vinieron chicos que nos van a sumar mucho y a ayudar en puestos donde por ahí nos hacía falta el recambio o titular. El profesor (Rescalvo) es el jefe y es el que manda y vamos a tener una buena competencia interna para luego competir bien ante los rivales.

- Una promesa de Bryan Carabalí para los hinchas azules...

-¿Prometer? A veces cuando uno promete, uno puede desilusionarse. Sí puedo mejor ofrecer entregar el 200 % para conseguir los objetivos, intentar ganar la Ligapro y llegar a una final de Libertadores. Nos vamos a dejar la piel para poderlo cumplir.