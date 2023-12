¿Brasil afuera de las Eliminatorias sudamericanas? La dura advertencia de la FIFA

La FIFA emitió el 24 de diciembre una advertencia a Brasil, planteando la posibilidad de tomar medidas drásticas que podrían transformar radicalmente las Eliminatorias al Mundial y competiciones como la Copa Libertadores.

En una carta dirigida a la Confederación Brasileña de Fútbol, la FIFA indicó que podría sancionar al país después de la destitución, el 7 de diciembre, del presidente de la entidad brasileña, Ednaldo Rodrigues, por presuntas irregularidades en su elección, según un tribunal de justicia de Río de Janeiro.

FIFA y CONMEBOL le advirtieron a la CBF 🇧🇷 que podría suspenderla por el accionar de la Justicia en el organismo. Hace 3 semanas, Ednaldo Rodrígues fue destituido como presidente y se nombró a José Perdiz como interventor. Llegado al caso, las selecciones y los clubes no podrían… pic.twitter.com/X1VKq4vB1W — VarskySports (@VarskySports) December 26, 2023

La FIFA y la CONMEBOL destacaron en la carta que no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, hasta que se realice una misión de observación. En caso de no respetarse esta condición, la FIFA advirtió que podría presentar el asunto a su órgano de decisión, incluyendo la posibilidad de suspensión, lo que afectaría tanto a equipos como a selecciones del país en todas las competiciones.

En caso de una suspensión, la FIFA subrayó que la CBF perdería todos sus derechos de membresía de manera inmediata, implicando que los equipos representativos y de clubes ya no tendrían autorización para participar en competiciones internacionales mientras esté vigente la suspensión. Esto afectaría no solo a la selección absoluta, actualmente sexta en la clasificación del Mundial, sino también a categorías inferiores como la sub 23, que se prepara para el Preolímpico en enero.

El interventor de la Confederación Brasileña de Fútbol afirma que debe obedecer a la Justicia y “convocar elecciones” en el plazo fijado, en respuesta a una carta de la FIFA en la que el ente dijo no tolerar injerencias y amenazó con expulsar a Brasil. https://t.co/RmdU9Wk5YF — EFE Noticias (@EFEnoticias) December 25, 2023

