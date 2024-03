Braian Oyola de Barcelona: "Mis expectativas es salir campeón"

Braian Oyola jugador de Barcelona, llegó, tuvo un entrenamiento, viajó, debuto y causó buena impresión en su primer partido con la camiseta del ídolo en Quito ante Independiente del Valle, que le ganó 3-1.

El argentino se ha puesto metas altas, que ilusionan a la hinchada: "Mis expectativas es salir campeón, nosotros sabemos que estamos obligados a pelear todas las competencias de este año", expresó el ofensivo.

“Yo confío mucho en mí y lo que soy capaz de dar”, señaló el jugador.

Braian Oyola tuvo su paso por Delfín. CORTESÍA

Sobre los buenos comentarios que ha tenido en los pocos minutos que estuvo en cancha, Oyola confesó: "Siento que nuestro rendimiento fue muy bueno. El resultado puede parecer mentiroso, pero así es el fútbol. Ahora estamos trabajando para corregir los errores. Estoy muy feliz por mi debut con esta camiseta, como lo dije, es un sueño que tengo desde chico.”

Además Oyola, comentó que pasó antes que debute con Barcelona: “Siempre he jugado por las bandas, pero me adapto a la necesidad del equipo y a la del DT. El profesor Diego López cuando me llamó, me pidió que salga y juegue como yo sé hacerlo".

