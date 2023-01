El Borussia Mönchengladbach dejaría marchar al Bayern a su portero titular, Yann Sommer, al Bayern, según medios alemanes, pese a que el club renano ha asegurado públicamente que mantendrá al suizo hasta final de la temporada.

Real Madrid y Valencia abren las semifinales de la Supercopa de España Leer más

El contrato de Sommer vence en verano y el Bayern busca un portero tras la lesión de Manuel Neuer y el internacional suizo es el candidato favorito.

La suma que según los medios exige el Gladbach -el Bayern habría ofrecido inicialmente la mitad- responde a dos factores.

Por un lado, el club necesitaría un sustituto de manera inmediata y ha puesto la mira en Jonas Omlin, del Montpellier, que costaría precisamente en torno a 10 millones de euros.

Por otro lado, si el Bayern superara los octavos de final de la Liga de Campeones obtendría 10,4 millones de euros y el Gladbach difícilmente podría defender ante sus seguidores el vender a Sommer por la mitad de esa cantidad.

El director deportivo del Gladbach, Roland Virkus, ha descartado la marcha de Sommer pero el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, le ha quitado importancia a ello.

"He leído esas declaraciones y no me quitan el sueño. Parte de su trabajo es poner cara de póquer. Si (Virkus) dijera que Sommer tiene la puerta abierta la cúpula del club le preguntaría si se ha vuelto loco", dijo.