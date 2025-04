Borussia Dortmund vs FC Barcelona: Opciones para ver el juego en Champions League

El FC Barcelona afronta un crucial partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League 2024-25 frente al Borussia Dortmund, este martes 14 de abril. El emocionante encuentro se disputará desde las 14:00 (hora de Ecuador) en el Signal Iduna Park, donde los culés buscarán sellar su pase a las semifinales tras una contundente victoria por 4-0 en el partido de ida.

Con un pie firmemente plantado en la antesala de la final, el poderoso conjunto catalán, dirigido por Hansi Flick, viaja a territorio alemán con la misión de mantener su notable superioridad y confirmar su clasificación a las semifinales de la codiciada Liga de Campeones.

El regreso de Dani Olmo refuerza al equipo de Flick



La convocatoria del Barça presenta una noticia sumamente positiva: el esperado regreso de Dani Olmo. El talentoso jugador ha recibido el alta médica tras superar exitosamente una lesión miofascial en el aductor de la pierna izquierda, sufrida durante el encuentro liguero frente a Osasuna, el pasado 28 de marzo. Su vuelta representa un refuerzo significativo para el equipo blaugrana en este tramo decisivo de la Champions League.

En contrapartida, el lateral izquierdo Alejandro Balde será una baja sensible para el FC Barcelona. El joven jugador sufrió una lesión distal en el bíceps femoral izquierdo durante el reciente partido contra el Leganés y no podrá ser parte del once que buscará la clasificación en Dortmund.

Niko Kovač promete un Dortmund combativo pese al marcador adverso



Por su parte, el entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovač, ha reconocido la magnitud del desafío que implica remontar un marcador tan adverso. Sin embargo, el estratega croata aseguró que su equipo saltará al terreno de juego con la firme intención de ganar y ofrecer una imagen completamente distinta a la mostrada en la derrota sufrida en Barcelona.

“Queremos mostrar otra cara distinta a la que mostramos en Barcelona”, enfatizó Kovač en la rueda de prensa previa al encuentro de Champions League.

Las malas noticias para el Borussia Dortmund podrían no terminar ahí, ya que el influyente volante Emre Can es seria duda para el partido de vuelta debido a molestias físicas. Su posible baja representaría un golpe adicional para las aspiraciones del conjunto alemán de lograr una improbable remontada ante el FC Barcelona.

Dónde ver Borussia Dortmund vs FC Barcelona

Los aficionados en Ecuador podrán seguir todas las emociones de este trascendental choque de Champions League a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Se espera un duelo cargado de intensidad y estrategia, aunque el FC Barcelona parte como claro favorito para avanzar a las semifinales del máximo torneo continental europeo.

