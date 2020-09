Miler Bolaños: "A Barcelona no regreso"

Mientras espera que Xolos de Tijuana defina su futuro profesional, luego de la discusión que mantuvo con su excompañero Ariel Nahuelpán, el nombre de Miler Bolaños comienza a sonar en las listas de refuerzos de varios equipos, incluido Barcelona.

Y habló Lionel Messi: se queda en Barcelona Leer más

Sin embargo, el futbolista ecuatoriano aclaró que descarta la posibilidad de volver a vestir la amarilla, puntualizando que si se da la oportunidad de regresar al país, prefiere estar en su rival de barrio.

“La verdad, siempre van a estar las puertas abiertas para cualquier equipo. Eso sí, Barcelona no, negado. Al resto no se le niegan las posibilidades, pero Emelec va a tener la prioridad”, declaró Bolaños en el programa Al Toque.

De 30 años de edad, el ‘Killer’ debutó profesionalmente en 2006 con la camiseta del Ídolo, luego de destacar en el Caribe Junior de Lago Agrio. En filas toreras dio positivo de doping (cocaína) y cuando cumplió su sanción tuvo la oportunidad de militar en: Liga de Quito, Chivas USA, Emelec, Gremio y Tijuana, además de brindar su aporte a la selección nacional.

Los mejores recuerdos los tiene con la azul, con la que fue tricampeón entre 2013 y 2015, aunque también ganó títulos con Liga y Gremio.

“La gente se acuerdo mucho de todo lo que pasé en Emelec, y mi paso por Barcelona no me fue muy bien. La gente no va a querer que yo vaya para allá”, concluyó Bolaños.