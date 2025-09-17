Bayern Múnich vs Chelsea: Canal para ver EN VIVO a Moisés Caicedo | Champions League

El ecuatoriano Moisés Caicedo será titular este 17 de septiembre de 2025 cuando Chelsea visite a Bayern Múnich

Chelsea, de Moisés Caicedo, visita a Bayern de Múnich en la primera fecha de la Champions League 2025-26.

Moisés Caicedo arrancará como titular este miércoles 17 de septiembre de 2025 cuando Chelsea visite a Bayern Múnich por la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-26.

El esperado encuentro se disputará en el Allianz Arena, desde las 14:00 (hora local).

Moisés Caicedo, clave en el debut europeo del Chelsea

Bajo la dirección técnica del italiano Enzo Maresca, el conjunto londinense iniciará su camino europeo enfrentando a uno de los rivales más fuertes del continente.

Moisés Caicedo es una de las figuras de Chelsea. Internet

Caicedo compartirá el mediocampo con el argentino Enzo Fernández y el inglés Reece James, en un tridente que promete solidez, presión alta y transiciones rápidas.

Cole Palmer regresa al once titular tras superar molestias físicas

Otro punto positivo para los Blues es el regreso del atacante Cole Palmer, quien vuelve a la titularidad tras superar molestias físicas y será una de las piezas claves en el esquema ofensivo de Maresca.

Bayern Múnich apuesta por Kane, Luis Díaz y Olise en su ofensiva

Por su parte, Bayern Múnich, ahora dirigido por Vincent Kompany, también presenta una alineación de alto calibre.

El conjunto bávaro contará con figuras como el goleador Harry Kane, el extremo colombiano Luis Díaz y el talentoso Michael Olise, quienes buscarán imponer su jerarquía en casa y comenzar con el pie derecho su participación continental.

Dónde y a qué hora ver el partido Chelsea vs Bayern Múnich en Ecuador

Para los aficionados en Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO a través de ESPN, señal de televisión por suscripción, y en la plataforma digital Disney+, que ofrecerá el streaming en directo.

Las alineaciones confirmadas de Bayer Múnich vs Chelsea

