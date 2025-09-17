PSG vs Atalanta: Dónde ver EN VIVO a Willian Pacho | Champions League 2025-26

PSG, actual campeón de Europa, inicia su camino en la Champions League 2025-26 frente a Atalanta

Willian Pacho, con PSG, buscarán mantener el título de campeón en la Champions League.

París Saint-Germain (PSG), vigente campeón de la UEFA Champions League, inicia este miércoles 17 de septiembre de 2025 su camino en la edición 2025-26 del torneo europeo más prestigioso.

El conjunto parisino recibirá a Atalanta de Italia en el estadio Parc des Princes, desde las 14:00 (hora local), en un duelo clave por la primera jornada de la fase de liga.

Willian Pacho y Marquinhos lideran la defensa parisina

PSG llega a este encuentro con la confianza en alto tras haber conquistado su primera Champions League en la temporada pasada.

Willian Pacho es una de las figuras de PSG EFE

Dirigido por Luis Enrique, el equipo francés buscará arrancar con pie derecho su defensa del título. La zaga estará liderada por el ecuatoriano Willian Pacho, una de las figuras del equipo, quien compartirá la línea central con el brasileño Marquinhos.

Luis Enrique sufre tres bajas sensibles por lesión

Sin embargo, el conjunto parisino no contará con plantel completo: Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Lucas Beraldo están descartados por lesión.

Atalanta llega con figuras clave, pero con ausencias

Por el lado de Atalanta, el equipo italiano llega con sus principales referentes disponibles: Charles De Ketelaere, Marten De Roon y Mario Pasalic comandarán el mediocampo y el ataque.

No obstante, el cuadro de Bérgamo lamentará la ausencia de tres piezas importantes: Gianluca Scamacca, Éderson y Ademola Lookman, quienes no estarán por molestias físicas.

¿Dónde ver PSG vs. Atalanta EN VIVO?

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y también estará disponible en streaming a través de la plataforma Disney+.

