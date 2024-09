Barcelona: Wendy Villón llega a su quinta final de Superliga Femenina

Wendy Villón, entrenadora de Barcelona, buscará este sábado 14 de septiembre, desde las 15:00, un nuevo récord al dirigir su quinta final de la Superliga femenina. Esta vez repetirá la del 2023 ante Dragonas de Independiente del Valle. El partido de ida será en el estadio Monumental.

Villón, que está invicta de local en el Monumental, avisa desde ya que “la casa hay que respetarla”.

Wendy Villón la entrenadora que le dio a Barcelona, su primer título de Superliga femenina. Freddy Rodriguez

No le gusta sentirse favorita

Sobre el partido comenta: “Es la misma forma que el año pasado, pero eso fue el año pasado, y fue una historia linda; ahora todo es diferente. Hemos trabajado en la parte mental y vamos por una (estrella) más. Si bien es cierto que hemos logrado campeonatos, hacemos como que no hemos logrado nada”, precisó.

Kiara Rodríguez promete conseguir más medallas para el Ecuador Leer más

Sobre por qué no crece el fútbol femenino, Villón no se guardó nada y precisó enfática: “No ha crecido... A veces creo que queremos que la empresa privada venga a ver y a vender el fútbol femenino, cuando los actores y dirigentes son los que deben irlo a ofrecer. En otros países, este deporte y esta categoría se muestra para venderlo. Espero que todos ayudemos a hacer crecer una selección. Si bien ahora tenemos una en un Mundial (Sub-17), paradójicamente no existe un campeonato de esa categoría”.

Lea además: Copa Ecuador: Fechas, horarios y partidos de los cuartos de final

Según se pudo conocer, en el país no hay un torneo de categorías menores, por lo que Villón comentó que personalmente como DT se obliga a tener a una juvenil en el torneo de la Superliga Femenina.

Puntualmente la entrenadora expresó que Barcelona tiene categorías desde la sub-14, al igual que varios equipos. “No entiendo por qué no hacemos torneos en esa categoría. Colombia si tiene los torneos y exporta muchas jugadoras. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Ojo, no estamos por debajo de Colombia. Y nosotros no queremos hacerlo”, dijo contundentemente.

Ambar Torres y Nayeli, son figuras de Dragonas de Independiente del Valle. Cortesía

Villón aseguró que han analizado muchos errores cometidos, pero que esta semana ha sido emocionalmente buena, debido a que tienen jugadoras que han estado en cinco finales. “Se podría decir que están en zona de confort, pero ellas han trabajado como si fuera la primera. Esta final es diferente”.

RELACIONADAS Kiara Rodríguez llega a Guayaquil con dos medallas de oro de los Paralímpicos

Lo que pasó en el 2023

Finalmente reveló lo que pasó antes de la final del 2023, cuando la FEF las sorprendió con un examen antidoping: “Hasta ahora no hemos recibido nada; pero ya no nos van a coger de sorpresa. Si vienen, les diremos ‘pase’”.

Malekie Pacheco, arquera de Barcelona, finalizó definiendo la importancia del partido de este sábado. “El tema de la ansiedad es normal; nadie quiere cometer errores. Trabajamos para sacar los tres puntos, pero a veces no sale. Sin embargo, estamos preparadas. Estamos en nuestro mejor momento, muy fortalecidas”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!