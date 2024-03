Barcelona y Aragón, una pelea vieja

Antonio Álvarez, como presidente, y Ricardo Muñoz, como representante temporal, piden que Augusto no pite más sus partidos. Expertos dicen eso no se puede.

Barcelona mandó una carta de cinco páginas a la Comisión Nacional de Arbitraje, donde en resumen piden que el árbitro Augusto Aragón no les pite más. A decir de Antonio Álvarez y Ricardo Muñoz, representante legal temporal del Barcelona, se sienten perjudicados, y ellos hacen referencia a que pasó algo similar en el 2023 con el mismo árbitro y ante el mismo rival.

Pero ese pedido es analizado por Byron Moreno, exárbitro, y Jorge Reinoso, jurista deportivo.

Moreno, de entrada, dice que ese pedido no se puede hacer: “Reglamentariamente, eso no procede, porque los clubes no tienen la potestad de solicitar o pedir vetar un árbitro. Esto ya pasó cuando Barcelona quería que Roddy Zambrano no les pite nunca más”, expresa Moreno.

El ex FIFA comentó que si la dirigencia del Ídolo no está satisfecha con el accionar de Aragón, lo único que podrían pedir es una recalificación del árbitro: “Luego de la recalificación, se podrá determinar cuántas fechas lo suspenden o capaz que no”.

Moreno dice que es una manera de presionar, pero que legalmente no se puede pedir. “Nadie puede pedir que no quieren ver a un árbitro, esa respuesta debe darle de inmediato la Comisión de Arbitraje”, dijo Moreno, quien ahora es analista de Mach Deportes, de Quito.

Mientras que Jorge Reinoso, un abogado que ha estado en Barcelona y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo ve así: “El pedido de Barcelona lo puede hacer cualquier club en caso de sentirse perjudicado por alguna decisión arbitral. Ya quedará a la interna de la Comisión Nacional de Arbitraje si le dan algún tipo de validez o se sigue manteniendo con el sistema de calificación y análisis del partido con su comisión técnica”, expresó Reinoso.

Lo real es que para la tercera fecha, Augusto Aragón no ha sido asignado para que pite partidos de LigaPro.

