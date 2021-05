The Strongest le quitó el invicto a Barcelona con un 2-0 en La Paz

"Y estoy aquí... y perdimos el invicto. Y mi corazón idiota me dice...que Barcelona va a clasificar" es la versión del coro de la famosa canción Lamento Boliviano, pero cantada por los hinchas del ídolo, después que The Strongest, le quitara el invicto con un 2-0 en La Paz, anotaciones de Jair Reinoso, y no es que buscó los goles, fueron regalos de los amarillos que jugaron de blanco.

Los canarios a pesar de la derrota siguen punteros del Grupo C con 9 unidades.

El ídolo de Ecuador, actuó con camiseta blanca que estrena en el grupo C de la Copa Libertadores.

Barcelona comenzó con un récord, Mario Pineida, de entrada vio la tarjeta amarilla a los 20 segundos, después de una entrada fuerte donde el árbitro de Venezuela Ángel Arteaga le sacó la cartulina y con eso se pierde el partido ante Boca Juniors a jugarse en Buenos Aires.

Los dirigidos por Fabián Bustos tuvieron los primeros 18 minutos un ataque insistente por parte del elenco boliviano, donde Burrai pasó apuros, pero se quedó con la pelota.

A los 37 otra salvado del golero amarillo. Y cuando se jugaba los 45 minutos, un saque de la zaga amarilla, un mal rechazo de Riveros hizo que Jair Reinoso ponga el 1-0.

En el segundo tiempo, parecía que se venía el fútbol de Barcelona, pero no fue así. A los 65 Jair Reinoso, disfrutó de otro regalo de los amarillos y puso el 2-0.

Fue un desconocido cuadro amarillo, que dejó el invicto en La Paz, perdió 2-0, pero sigue en la punta del grupo C de la Libertadores con 9 puntos y el próximo partido será el jueves 20 de mayo del 2021 ante Boca Juniors en Buenos Aires, los argentinos vienen de perder 1-0 ante Santos en Brasil.