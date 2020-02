Barcelona remonta a Delfín y celebra en el Jocay

El Ídolo ecuatoriano mostró su poder de recuperación este sábado 22 de febrero en la siempre complicada cancha del estadio Jocay de Manta. Sin algunos de sus estelares logró remontar el marcador y terminó imponiéndose 1-2 al Delfín, con un doblete de Ely Esterilla.

El poco tiempo disponible antes de la revancha con Cerro Porteño, en busca de la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América obligó al técnico Fabián Bustos a utilizar a varios elementos considerados suplentes y en el primer tiempo se sintió la ausencia de Damián Díaz, Fidel Martínez, Jonatan Álvez y Enmanuel Martínez.

El campeón no necesitó de mucho para tomar el control de las acciones, aunque sin tener la claridad necesaria de tres cuartos de cancha hacia adelante, donde Carlos Garcés y Jhon Jairo Cifuente no fueron alimentados de forma correcta, siendo fácilmente anticipados por la zaga amarilla, que incluso no dudó en recurrir a la marca fuerte.

Aún así, el telón de la primera fracción cayó con apenas dos acciones de peligro.

La primera se dio en el minuto 15, cuando el arquero Javier Burrai tuvo que extremar esfuerzos para controlar un remate de Richard Calderón dentro del área.

La respuesta llegaría en el minuto 45, cuando un veloz contragolpe de Christian Alemán dejó al paraguayo Cristian Colman solo frente al guardameta Alain Baroja. Su remate salió apenas desviado.

Las mayores emociones quedarían reservadas para el tiempo de complemento.

El cetáceo se puso en ventaja en el marcador, luego de que Garcés canjeará por gol un dudoso tiro penalti que el juez central sancionó por una supuesta mano de Sergio Quintero.

La alegría de los manabitas fue fugaz, porque poco después Ely Esterilla apareció al borde del área para poner el tanto de la paridad luego de una serie de rebotes.

Hasta ese momento el aporte del extremo ecuatoriano había sido muy discreto.

Sin embargo el fútbol le dio revanchas, porque a renglón seguido anotó el segundo tanto, aprovechando un centro de Pedro Velasco desde la banda izquierda.

El intento de reacción de los locales se estrelló contra un muro inesperado, la expulsión de Luis Cangá y Richard Calderón, ambos por doble tarjetas amarilla.

Ya en ventaja, Bustos comenzó a refrescar líneas, cerró el partido y sumó tres puntos que resultan muy estimulantes, que deja a Barcelona bien ubicado en la LigaPro, antes de su próximo desafío copero.

Alineaciones.

Delfín: Baroja; León (Valencia), Cangá, Ale, Nazareno; Vélez, Calderón, Corozo, Alaniz (Noboa); Cifuente y Garcés.

Entrenador: Ángel Gómez.

Barcelona: Burrai; Castillo, Vallecilla, Aimar, Velasco; Montaño (Bolaños), Quintero; Esterilla, Alemán (Cetre); Molina (M. Oyola) y Colman.

Entrenador: Fabián Bustos.

Expulsados: Cangá y Calderón (Delfín).