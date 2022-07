Ante un Coliseo Ciudad de Loja completamente abarrotado, Barcelona derrotó 87-79 al club Jorge Guzmán, por la primera fecha de la Liga BásquetPro.

El Ídolo, durante los primeros diez minutos, pudo sacar una ventaja de siete puntos que le fue importante durante el resto del desarrollo del juego.

El escolta norteamericano Reggie Baker fue la principal arma ofensiva que tuvo Barcelona, pues hizo varios bloqueos y marcó 24 puntos.

Los dueños de casa mejoraron su producción ofensiva en el segundo y el tercer cuarto, pero en los minutos finales Barcelona pisó el ‘acelerador’ y se terminó quedando con la victoria.

En el otro encuentro que se dio el martes, Spartans SG, de Quito, se impuso 93 a 85 ante Piratas de los Lagos, de Ibarra.

Este viernes continuará la segunda fecha de la Liga BásquetPro: Riobamba SC recibirá a Cracks Liberio; Guerreros vs. Spartans SG; el sábado Barcelona vs. Portoviejo y el domingo Piratas de los Lagos vs. Jorge Guzmán.