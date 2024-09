Barcelona: Socios consideran que la “refundación” es para tapar el mal año

En este 2024, Barcelona no trascendió en la Copa Ecuador, Libertadores y Sudamericana.

Varios socios de Barcelona están “decepcionados”, porque consideran que el presidente de los amarillos, Antonio Álvarez, dejó entrever que dan por perdido el 2024, cuando faltan 10 fechas para que termine la temporada regular de la LigaPro y solo seis puntos los separan del líder, Orense, con 15 unidades.

El socio y excandidato a la presidencia de los toreros José Jorgge manifestó su “preocupación” con el discurso de Antonio Álvarez.

“Me parece una locura que diga esto públicamente, me preocupa y decepciona totalmente. Ahora que ya ve perdido el año viene a hablar de una refundación, cuando esto debió hacerlo desde el inicio del año. Es una acción para engañar al hincha de la mala temporada que ha tenido el equipo”, dijo.

El 2024 no ha sido de logros para Barcelona. No pasó de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tampoco superó el repechaje de la Sudamericana y la Copa Ecuador. Solo le queda luchar por el último cupo para la final de la LigaPro, pero en esta segunda etapa del torneo no ha mostrado un buen nivel.

En medio de este escenario, el presidente del Ídolo salió a decir en una rueda de prensa, el pasado miércoles, que hará una “refundación” del equipo, en vez de pedir apoyo a los hinchas para que los amarillos salgan del complicado momento.

Según Álvarez, estos cambios los implementa porque el club solo ha quedado campeón tres veces en los últimos 27 años y, para mejorar en lo deportivo, serán claves los juveniles.

“Entramos en un proceso donde el principal objetivo es implementar nuestro ADN futbolístico y, una vez que lo hayamos encontrado, cuidarlo como nuestro más preciado tesoro, es parte de la refundación. Esto comprende siempre tener un equipo competitivo e involucrar a nuestros jóvenes”, declaró.

NO CONCUERDA CON EL DISCURSO

Para Jorgge, el presidente de Barcelona se contradice al anunciar que el plantel principal también lo integrarán ‘pelados’. “En este momento viene a hablar de juveniles y no le ha dado la continuidad a Allen Obando ni a otros juveniles. El tema de la refundación es un paraguas para desviar las críticas por la mala temporada”.

Además destacó que, con este plan de Álvarez, el equipo puede cerrar de “muy mala manera el año” porque podría quedarse sin al menos clasificar a la Libertadores 2025, año en el que el Ídolo celebrará sus 100 años de fundación.

“Si los juveniles fueran buenos, ya serían titulares. Esto puede repercutir de mala manera, sería horrible que en nuestro aniversario no juguemos ni la Libertadores, por la cual se debería luchar por ganar en los cien años de Barcelona. Ojalá y en el 2025 tengamos alegrías”, declaró Jorgge.

“Barcelona debe 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐧𝐝𝐚𝐫𝐬𝐞”



“Debemos de sincerarnos como club y entender que hemos cometido muchos errores de gestión en los últimos años, sin echar culpas”



"Debemos de sincerarnos como club y entender que hemos cometido muchos errores de gestión en los últimos años, sin echar culpas"

Ahora debemos comprender que entraremos en un proceso donde el principal objetivo es implementar nuestro ADN…

UN MAL RECUERDO

En 1997 aparecieron los ‘mutantes’ de Barcelona: los jóvenes Arlín Ayoví y Ángel Escobar, pero no se mantuvieron.

En 2009, el técnico español Benito Floro tomó las riendas del Ídolo. Él formó un equipo con juveniles, en el que eran titulares Wilson Folleco y Jefferson ‘Sombrita’ Hurtado, pero no le funcionó su estrategia y el club estuvo a punto de descender.

Jorge Célico también impulsó juveniles cuando dirigió al Ídolo en 2022. Surgieron Leonardo Yáñez y Guillermo Rendón, sin embargo tampoco siguieron.

En 2009, el técnico español Benito Floro conformó un plantel con juveniles, pero Barcelona casi pierde la categoría. Archivo

QUIEREN FIESTA EN 2025

Por su parte, el socio Esteban Santamaría destacó que se siente “engañado” porque la directiva de Álvarez prometió títulos, pero Barcelona no pelea por ninguno.

“El señor Álvarez no ha ganado nada y cada vez que sale a hablar nos vende humo. Quiere implementar juveniles ahora y ni siquiera se tiene un complejo de alto rendimiento. Esta dirigencia nos prometió copas, pero ya se está excusando por el mal año”.

Y acotó: “El 2025 será nefasto, porque si vamos a cerrar esta temporada jugando con juveniles, no clasificaremos ni a la Libertadores. En vez de prepararnos para ganar todo en nuestro aniversario 100, será una fiesta aburrida porque no se peleará a nivel internacional”.

En la acumulada, Barcelona es tercero, con 40 puntos. No obstante, si da chance, Universidad Católica podría quitarle la posición, porque es cuarto, con 36 unidades, por lo que se quedaría sin el último cupo para clasificar al repechaje de la Libertadores 2025. Los finalistas de la LigaPro y el campeón de la Copa Ecuador se llevan los otros tres boletos.

