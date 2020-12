Barcelona SC vs Liga de Quito: El VAR tuvo su protagonismo en la primera final

La primera final entre Barcelona y Liga Deportiva Universitaria de Quito dejó varios temas sobre el escritorio. Uno de ellos está relacionado al uso del VAR (video asistente del referí) y a las decisiones del juez central, Augusto Aragón.

La más polémica fue la amarilla a Junior Sornoza, a los 54 minutos. Tras una falta de Jordy Alcívar sobre Nixon Molina se armó un tumulto en la mitad de la cancha. Entre empujones y cruces verbales Damián Díaz cayó al piso.

Desde el VAR notificaron al juez central y consideraron que era una posible expulsión para Sornoza por agresión a Díaz. Por ello, Aragón acudió hasta la pantalla para mirar la repetición. Él determinó que para esa patada y el golpe en el pecho solamente bastaba una amonestación.

Esta es la acción más polémica del partido. La reacción de Sornoza tras la búsqueda de Díaz. captura de pantalla

Aquello molestó a la gente de Barcelona. Inclusive el entrenador Fabián Bustos pidió los audios para conocer las explicaciones de Aragón. De paso, fue irónico con lo ocurrido con los audios del clásico del Astillero, que no se enviaron pronto. "Ojalá no pasen tres semanas para saber por qué no expulsaron a Sornoza", dijo el estratega canario.

Cabe anotar, que antes de la agresión de Sornoza a Díaz, el volante de Barcelona también golpea por la espalda al jugador albo. Esas imágenes solo se vieron en la televisión y no fueron notificadas por los integrantes del VAR.

La otra jugada con participación del VAR se dio al borde del área de Barcelona, a los 77 minutos. William Riveros derribó al delantero Cristian Martínez Borja, pero Aragón dijo que no pasó nada y la jugada continuó hasta que el balón salió por un costado de la cancha.

El VAR intervino para determinar si esa jugada era penal. En efecto, fue falta de Riveros pero ocurrió fuera del área, por lo que el partido siguió con un saque lateral.

Además, la tecnología ayudó a despejar un par de dudas, como una mano de Moisés Corozo dentro del área alba que pedían los jugadores de Barcelona, pero que en realidad golpeó en el pecho. También, para descartar un fuera de lugar en el gol de Johan Julio.