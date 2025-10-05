Barcelona SC vs. Independiente del Valle: canales y dónde ver EN VIVO | LigaPro 2025

El hexagonal final de la LigaPro continúa este domingo con un partidazo entre el líder y el escolta en el estadio Monumental

Una victoria le permitirá a Barcelona SC recortar a siete puntos la distancia con el líder Independiente del Valle.

El inicio del hexagonal final de la LigaPro 2025 promete emociones intensas con uno de los duelos más esperados de la jornada: Barcelona SC recibirá a Independiente del Valle en el estadio Monumental Banco Pichincha. Este enfrentamiento, programado para el domingo 5 de octubre a las 17:30, puede marcar el rumbo de la lucha por el título nacional.

(Le puede interesar: Kiara Rodríguez consigue el triplete dorado en el Mundial de Paratletismo 2025)

La fase final de la LigaPro arranca con una particularidad clave: los equipos arrastran la puntuación obtenida en la etapa regular, lo que convierte cada punto en oro puro. Por eso, el choque entre toreros y rayados tiene un peso especial tanto en lo deportivo como en lo anímico para sus hinchadas.

En la tabla acumulada, Barcelona SC terminó segundo con 54 puntos, mientras que Independiente del Valle lideró con 64 unidades, reflejando la solidez del cuadro negriazul durante el año.

Formato del hexagonal final: cada punto vale doble

La última vez que Barcelona SC e Independiente del Valle se enfrentaron en Guayaquil por la LigaPro los rayados vencieron 4-0. archivo

En este hexagonal final de la LigaPro Serie A 2025, los seis equipos participantes mantienen su puntaje anterior y disputan cinco fechas de ida y vuelta. El club que sume más unidades al término de esta fase se consagrará campeón nacional, sin necesidad de finales adicionales.

Dónde ver Barcelona SC vs. Independiente del Valle

Fecha : Domingo 5 de octubre de 2025

: Domingo 5 de octubre de 2025 Hora : 17:30 (hora de Ecuador)

: 17:30 (hora de Ecuador) Dónde : Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil Canales de transmisión y streaming: Zapping y El Canal del Fútbol

Baldeón: “Independiente no debe fiarse de la ventaja que tiene” Leer más

Los aficionados podrán seguir el compromiso en vivo por televisión o plataformas digitales oficiales, en lo que se anticipa como un duelo de alto voltaje.

Barcelona SC necesita ganar para mantenerse en carrera

Para los intereses del cuadro torero, ganar en casa es una obligación si quiere acercarse al líder. Un empate o derrota complicaría sus aspiraciones ante un Independiente del Valle que llega con ventaja y regularidad, y que busca ampliar su dominio en el torneo.

Tabla de posiciones hexagonal final de la LigaPro 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!