¿Barcelona SC sigue líder? Mira la tabla actualizada de LigaPro 2025

La batalla por la cima de la LigaPro 2025 sigue siendo impredecible, y dos equipos, Barcelona y Liga de Quito, tienen un partido pendiente que podría cambiar por completo el panorama en la tabla de posiciones.

Este enfrentamiento aún no disputado podría ser crucial para definir las verdaderas ubicaciones en el campeonato, una vez que ambos se pongan al día.

Aquí está la tabla de posiciones de LigaPro actualizada

Actualmente, tres equipos encabezan la clasificación con 15 puntos: Independiente del Valle, Vinotinto y Barcelona. Sin embargo, varios equipos están respirando muy cerca con 12 puntos, entre ellos Orense, Universidad Católica, Mushuc Runa, Aucas y Libertad, que siguen atentos a cualquier oportunidad para acercarse a la cabeza.

En el otro extremo de la tabla, la situación es más preocupante. Emelec, Técnico Universitario, Delfín y El Nacional atraviesan un momento complicado y luchan con todas sus fuerzas para salir del fondo de la clasificación.

Así se jugará la fecha 9 de LigaPro

La jornada 9 promete ser clave y podría reconfigurar las posiciones en la tabla. Estos son los partidos programados para la fecha: Viernes 18 de abril; 16:30 | Liga de Quito vs Aucas. 19:00 | Barcelona vs El Nacional.

Sábado 19 de abril: 14:00 | Libertad FC vs Mushuc Runa. 16:30 | Deportivo Cuenca vs Emelec y a las 19:00 | Independiente del Valle vs Manta

Domingo 20 de abril: 13:00 | Técnico Universitario vs Vinotinto. 15:30 | Universidad Católica vs Orense. 18:00 | Delfín vs Macará.

