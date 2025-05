Barcelona SC: del liderato en LigaPro al limbo copero, ¿cómo llega al Clásico?

Barcelona SC vs Emelec por la fecha 13 de LigaPro.

Barcelona vive una montaña rusa emocional. Mientras lidera la LigaPro con autoridad, tambalea en la Copa Libertadores, al borde de la eliminación. Esa dualidad ha generado una atmósfera confusa, justo en la antesala del Clásico del Astillero, que se disputará el domingo 18 de mayo (17:00) en el estadio Monumental.

Primero en Ecuador, último en América

El conjunto torero es puntero del campeonato nacional con 25 unidades y tiene un partido pendiente ante Liga de Quito. Pero el panorama cambia radicalmente en el torneo continental: ocupa el último puesto del grupo B con apenas 4 unidades. La clasificación a octavos de final parece una quimera y ni siquiera está asegurado como premio consuelo acceder a la Copa Sudamericana.

Barcelona Sc y Emelec protagonizarán el partido más llamativo de la fecha 13. API

RELACIONADAS Castillo revela el error clave en la derrota de Barcelona SC contra Universitario

Esa contradicción ha impactado en todos los frentes. Jugadores, cuerpo técnico, dirigencia e hinchada oscilan entre la euforia y la frustración. El clima previo al Clásico está marcado por la incertidumbre.

Las voces del fútbol hablan de lo que pasa en Barcelona SC

EXPRESO recogió opiniones de exjugadores y técnicos con pasado amarillo que analizan el momento del club.

David Bravo, exvolante y actual entrenador, intenta darle sentido al presente canario: “Estas son cosas del fútbol. En torneos cortos como la Libertadores, no se puede fallar tanto. Pero no hay que juzgar al equipo solo por eso. En LigaPro es líder y con un partido menos podría ampliar la ventaja”, opinó.

Segundo Castillo entrenador de Barcelona SC. Miki Rodríguez

Barcelona una cosa de local y otra fuera del país

LigaPro: así se jugará la fecha 13 del campeonato ecuatoriano Leer más

Sobre el Clásico, confía en que la crisis internacional no afectará el rendimiento local: “Barcelona está embalado a nivel local. El Clásico es distinto, claro, pero no creo que lo de la Libertadores pese demasiado”.

Ángel Escobar, también exjugador del club, reconoce el desencanto entre los aficionados: “Hay malestar porque es el año del Centenario y se esperaba llegar lejos. La decepción en Libertadores es fuerte, pero lo raro es que ese bajón no se refleja en lo local”.

RELACIONADAS La tabla del Grupo B de Copa Libertadores 2025 tras la derrota de Barcelona SC

Y sobre el partido ante Emelec, fue contundente: “Un Clásico es otra cosa. No importa cómo llegues ni las estadísticas. Todo se decide en la cancha. Lo viví: se juega con el alma”.

Carlos D’Stteffano, exjugador y exentrenador, apuntó directamente al banquillo: “En los últimos tres partidos de Libertadores se ha visto que Castillo ya no da más. Siempre se equivoca en los cambios, lo mismo que Jorge Célico en Emelec. Barcelona juega mejor de visitante que en el Monumental”.

Sobre el Clásico, añadió: “No hay favoritos, pero si analizamos el rendimiento reciente, Emelec ha sido más sólido como visitante. Eso podría ser clave”.

Byron Castillo de Barcelona y su lamentación luego de perder ante Universitario. Paolo Aguilar

La hinchada también habla

La afición también expresa su sentir, entre la crítica y el amor incondicional. Juan Francisco Anchundia, que viajó a Lima para alentar al equipo, aún intenta procesar la derrota ante Universitario: “No sé qué pasó, pero ahora hay que enfocarnos en LigaPro. En Libertadores faltó concentración”, comentó al regresar desde la capital peruana.

Mientras que Leyda Troya, seguidora apasionada, no se guardó nada: “Somos punteros por obra y gracia del Espíritu Santo. El equipo no juega a nada y estamos arriba porque los otros fallaron. Ver la tabla de la Copa da coraje. Solo espero que no perdamos el rumbo en el torneo local”.

También pidió más protagonismo para Gabriel Cortez y definió su vínculo con el club de forma rotunda: “Barcelona es un amor tóxico. Pero así lo queremos. Es un amor para toda la vida: de esos que te dan coraje, pero igual los amas”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!