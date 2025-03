Barcelona SC: Cuándo jugará su próximo partido, fecha, día y hora

Barcelona SC festejó con alegría en el Neo Química Arena de Sao Paulo, tras asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, el entusiasmo de la victoria fue breve, ya que el equipo rápidamente dejó atrás la celebración para enfocarse en su próximo compromiso.

El calendario de la LigaPro dictó que el partido se juegue ese lunes 17 de marzo el encuentro de la LigaPro contra Técnico Universitario, a las 19:00.

Barcelona SC festejando en el estadio Neo Química de Sao Paulo. EFE

A pesar de la solicitud de los ambateños de adelantar el encuentro al fin de semana, esta fue rechazada por la LigaPro.

TÉCNICO UNIVERSITARIO QUERÍA CAMBIAR EL HORARIO

Así quedaron los cuartos de final de Champions League 2024-25: Equipos y partidos Leer más

Los directivos del club ambateño habían solicitado este cambio, argumentando que jugar el lunes afectaría la taquilla, pero con la clasificación de Barcelona SC, el panorama cambió. Ahora, los dirigentes confían en que el encuentro atraerá una gran afluencia de público, esperando una de las mejores taquillas del año.

A pesar de contar con menos descanso que su rival, Barcelona SC llegará con la moral alta tras su histórica clasificación a la Copa Libertadores, dispuesto a continuar su camino en la LigaPro. El equipo amarillo jugará en calidad de visitante en el estadio Bellavista de Ambato, donde se medirá ante un Técnico Universitario que espera aprovechar el apoyo de su afición para llevarse los tres puntos.

EL CALENDARIO DE LA LIGAPRO 2025

La quinta fecha de la LigaPro 2025 arrancará el viernes 14 de marzo con el partido entre Mushuc Runa y Vinotinto en Riobamba, a las 19:00. El sábado 15: Libertad vs. Orense (14:00), Universidad Católica vs. Manta (16:30) y Delfín vs. Deportivo Cuenca (19:00).

El domingo 16: Independiente del Valle vs. Macará (13:00), El Nacional vs. Aucas (15:30) y Emelec vs. Liga de Quito (18:00), mientras que el lunes 17 de marzo, a las 19:00, Técnico Universitario recibirá a Barcelona SC para cerrar la quinta fecha del torneo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!