Barcelona SC: Holan es criticado y calificado de "charlatán", tras sus declaraciones

El exdefensor Iván Hurtado y el expresidente de Barcelona Alfonso Harb coinciden en que son pretextos y están en contra de sus palabras de Ariel Holan, quien habló luego de 13 días de dejar la dirección técnica del equipo.

El entrenador argumentó que su período se vio trastocado debido a factores que repercutieron negativamente en el desarrollo de su trabajo. Razonamientos que no fueron bien tomados por las personalidades antes mencionadas.

“Un técnico de categoría, con valores y principios no dice lo que dijo. Cuando no te salieron las cosas saca excusas”, expresó el exzaguero, quien además afirmó que Holan “se cayó de donde lo tenía”.

“Eso no se dice. Tiene que aceptar que no le fue bien como cualquier otro técnico y no escudarse con cosas que no tienen pie ni cabeza”, respondió Hurtado.

El director técnico Ariel Holan (i) se marchó de Ecuador, una semana después de salir de Barcelona cortesía

Mientras tanto, el exdirectivo del club señaló al técnico argentino como “un fulano charlatán” y ahora que se fue de Ecuador “sigue hablando pavadas e idioteces”, al respecto de la crítica de Holan sobre solo tener 16 títulos en 100 años de vida institucional.

“Él se tuvo que ir por la puerta de la cocina porque fracasó rotundamente como técnico. Este hombre solo ha venido a menospreciar la historia de Barcelona. Como expresidente rechazo las declaraciones de este fulano. Lo que dijo fue una ofensa institucional y no un comentario deportivo”, expresó Harb.

Por otro lado, el exfutbolista campeón con el Ídolo José ‘Pepín’ Gavica no le dio mayor espacio a lo dicho por el entrenador que se marchó del club el pasado 10 de octubre. “No me parece mal, porque tampoco ha hecho una declaración en contra del Barcelona, ni del presidente (Antonio Álvarez), ni de Damián Díaz o sus jugadores cuando los dirigía”, afirmó.

¿Cuáles fueron los argumentos de Holan para no rendir en Barcelona?

Pese a que las reacciones ante las palabras de Holan han sido diversas, lo cierto es que al asumir el cargo de director técnico aseguró que el equipo iba a “enamorar” y seis meses después, cuando ya está fuera, sostiene que “hubo múltiples factores que no permitieron que el proyecto siga adelante”. Entre esos que el gimnasio “no estaba a la altura”, se estaba complicando el salario de los jugadores, hubo una mala temporada y los refuerzos no llegaron a tiempo.

Mi comentario sobre la nueva insolentada de Ariel Holan contra la historia institucional de Barcelona en #LosTiemposDePocho @radiocentroec



* la participación en torneos nacionales se interrumpió solo en el 64 cuando Guayas no participó. Pequeña aclaración a mi comentario. pic.twitter.com/soZC4M8HIv — Alfonso Xavier Harb Viteri (@pochoharbEC) October 24, 2024

