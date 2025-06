Barcelona SC: Esto dijo el técnico Ismael Rescalvo sobre su llegada al Ídolo

Tiempos de rumores e información extraoficial es lo que se desarrolla en el balompié ecuatoriano. Ante la posibilidad de un cambio de director técnico en Barcelona, la prensa deportiva comienza a incrementar la idea que Segundo Castillo tendrá un reemplazante para la continuación de la LigaPro.

Uno de esos nombres que aparece de forma no oficial es el de Ismael Rescalvo, el entrenador español que pasó por Emelec sin éxito en las temporada anteriores y que hoy dirige a Deportes Tolima del fútbol colombiano. Él se refirió al vínculo que tendría con el conjunto amarillo.

"No tengo nada que decir. Yo he trabajado en Ecuador muchos años, han existido otras veces que me han llamado a dirigir, pero en estos momentos no hay nada claro", explicó en rueda de prensa en el país cafetero.

El español Ismael Rescalvo estuvo por 4 temporadas en Emelec. HENRY LAPO

"En estos momentos no hay nada, estoy enfocado cien por cien en mi equipo. Yo estoy centrado, enfocado en mí, en Tolima y lo que tenga que venir vendrá", agregó el entrenador.

Ismael Rescalvo: equipos por los que pasó

Luego de su paso por Independiente del Valle (2018 y 2019) y Emelec (2019-2022) en Ecuador, el cuerpo técnico encabezado por los hermanos Rescalvo (Ismael y Juan) estuvo por The Stronguest de Bolivia (2023 y segunda parte del 2024), Mazatlán de México (2023 y primera parte de 2024) y actualmente en Deportes Tolima de Colombia. En ninguno consiguió un título.

En Deportes Tolima de Colombia ya no lo quieren a Rescalvo

🫣"¡No más Rescalvo!"



📣El mensaje de incofromidad de la hinchada del Deportes Tolima con Ismael Rescalvo, DT del equipo



🏹Los 'Pijaos' son terceros, parcialmente, en el grupo A del cuadrangular, con 2 puntos



📹 @camiloapinto



📻#CaracolDeportesDomingo pic.twitter.com/4yqYCx5yzM — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) June 8, 2025

