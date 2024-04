Barcelona SC: Álvarez y Oyola, cuenta regresiva por la presidencia

Antonio Álvarez y Matías Oyola son los dos aspirantes a la presidencia de Barcelona, quienes buscarán acaparar la mayor cantidad de votos cuando se realice la Asamblea de Elecciones el miércoles 8 de mayo, en el estadio Monumental.

Ambos candidatos presentaron el miércoles 24 de abril su propuestas en un ambiente eleccionario que, seguramente, tendrá muchas novedades en las próximas dos semanas.

Equipo, plan de trabajo y propuestas de Antonio Álvarez

(Abajo de izq. a der.) José Luis Nogales, vicepresidente deportivo; Antonio Álvarez presidente; Miguel Montalvo, vicepresidente financiero, y Galo Roggiero Avilés, vicepresidente administrativo. cortesía

El primero en saltar a la cancha eleccionaria fue Antonio Álvarez. Con el eslogan ‘Barcelona, unidos somos más’, el socio presentó su plan de trabajo acompañado por José Luis Nogales, vicepresidente deportivo; Miguel Montalvo, vicepresidente financiero, y Galo Roggiero Avilés, vicepresidente administrativo.

“Fue duro, tuvimos que tomar decisiones y hacer gestiones, sacrificar nuestro patrimonio para que Barcelona no caiga al abismo. Todos los barcelonistas hubiesen hecho lo mismo. No es para sacar pecho, pero nos sentimos orgullosos y felices de darle la mano a un ser querido sin ningún tipo de interés”, mencionó Álvarez, quien ganó las elecciones presidenciales la temporada anterior, pero no fue reconocido por el Ministerio del Deporte porque durante dicho proceso el Tribunal Electoral incumplió varios puntos.

Mediante un video, la lista de Álvarez resaltó que durante su corto mandato se armó un equipo competitivo para la LigaPro y Copa Libertadores, recordó la pretemporada del club en Estados Unidos y que pese a las limitantes por el estado de excepción en Guayaquil se gestionó para trasladar la Noche Amarilla en Quito y en Nueva Jersey.

Además, en el metraje se mencionó que está pendiente la construcción del Complejo de Desarrollo Integral (CDI), que se empezará a gestionar una vez que la directiva ya esté inscrita.

Los pilares fundamentales de este plan se centran en los ámbitos institucional, deportivo, financiero, de socios y de marketing. Cada uno de estos aspectos se orientará a fortalecer la estructura interna del club, mejorar el desempeño del equipo principal, fomentar el desarrollo de talento juvenil y garantizar la sostenibilidad financiera del club, incluyendo la generación de ingresos y el control de gastos.

Equipo, plan de trabajo y propuestas de Matías Oyola

Munir Massuh, vicepresidente financiero; Eduardo Reinoso, vicepresidente administrativo; y Juan Carlos Paladines: vicepresidente deportivo, integran el equipo de trabajo del Pony. Sonia Pérez

Por otro lado, la leyenda del club Matías Oyola buscará hacer historia, ahora como directivo. El proyecto del Pony cuenta con el visto bueno del empresario Rafael Verduga, exvicepresidente financiero y excandidato a la presidencia del Ídolo.

Su plan de trabajo estará basado en cinco ejes: deportivo, financiero, socios, estructura y experiencia del consumidor. En el deportivo buscarán integrar el Top 10 del ranking Conmebol, compitiendo a nivel internacional en todos los torneos.

En el ámbito financiero tendrán un fondo de ‘garantías líquidas’ para cumplir con los compromisos adquiridos y otorgarle al club un flujo financiero. Este fondo estaría compuesto por empresas líderes y solventes del país. Adicional, buscarán refinanciar deudas y disminuir el pasivo del club.

En el ámbito estructural, aspiran a tener un nuevo comienzo para las formativas en lugares idóneos, con equipo de neurociencias, psicólogos deportivos, equipo completo de scouting a nivel nacional y una nueva visión a partir de un director deportivo de renombre internacional.

Por el lado de socios, en vísperas del centenario, buscarán conquistar América con una campaña de afiliados que al termino del periodo arroje +35.000 abonados, convirtiéndose este rubro en top 3 de ingresos del club. Brindado experiencias al consumidor sostenible en el largo plazo.

En 2023, Oyola fue binomio de Verduga en las elecciones, pero su lista no fue calificada por el Tribunal Electoral de los amarillos.

